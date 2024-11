Szeroko dostępny, smaczny, zdrowy i mający szeroką gamę zastosowań w kuchni - od kanapek przez pyszne sałatki kończąc na zupie. Pomidor jest źródłem wielu witamin i składników odżywczych. Dodatkowo można go uprawiać nie tylko w przydomowej szklarni, ale również w donicy na balkonie. Według najnowszych badań ma wręcz ponadprzeciętne wartości prozdrowotne.

Pomidory na półkach polskich sklepów występują w różnych odmianach. Do najbardziej popularnych należą tzw. bawole serca, które charakteryzują się sporym rozmiarem i pręgami widocznymi na powierzchni. Można kupić również pomidory malinowe, śliwkowe, daktylowe i koktajlowe. Do wyboru, do koloru.

Czy pomidor to owoc, czy jednak warzywo?

Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług owoc pomidora jest warzywem. Botanicy twierdzą że owocem, bo pomidory to wielonasienne, mięsiste jagody.

Aczkolwiek niska zawartość cukru sprawia, że pomidor nie ląduję na talerzu jako dodatek do deseru, tylko używa się go, przygotowując obiad, sałatkę lub kładąc na kanapce i posypując solą oraz pieprzem.

Według Centers for Disease Control and Prevention (CDC) to właśnie pomidor został uznany za najzdrowszy owoc na świecie. Jaki są jego walory.

Witaminy i składniki mineralne zawarte w pomidorach

Pomidor zawiera przede wszystkim witaminę C, która wzmacnia odporność organizmu oraz przyspiesza gojenie się ran. Poza tym:

witaminy z grupy B wpływają pozytywnie na układ nerwowy,

witamina K zapobiega zakrzepom krwi,

niacyna reguluje metabolizm cukru we krwi.

Zjedzenie tylko jednego dużego pomidora dostarcza 25 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminę E, która chroni przed uszkodzeniami komórek i stresem oksydacyjnym oraz zapobiega hemolizie czerwonych krwinek. Pomidor zawiera również likopen, związek chemiczny z grupy karotenów zwalczający wolne rodniki odpowiedzialne za pogorszenie wyglądu skóry.

Badania prowadzone przez Skiepko N. i współ. (2015) wskazały, że przetwory z pomidorów są lepszym źródłem likopenu niż świeże warzywa dzięki obróbce termicznej i niewielkiemu dodatkowi tłuszczu. Likopen skuteczniej uwalnia się ze struktur pomidora, jest też łatwiej przyswajalny w przewodzenie pokarmowym.

Likopen ma potencjalne działanie przeciwnowotworowe. Codzienne spożywanie pomidorów i ich przetworów może obniżyć ryzyko wystąpienia białaczki czy raka szyjki macicy albo prostaty.

Jest również zaliczany do tzw. czynników prewencyjnych w chorobach układu naczyniowo-sercowego. Pomidory przyczyniają się do obniżenia ryzyka wystąpienia:

miażdżycy,

choroby wieńcowej,

zawału serca.

Pomidor nie tylko w diecie, ale też kosmetyce

Ekstrakt z pomidora jest coraz częściej używany w kosmetologii. Dużym powodzeniem cieszy się olej z pestek pomidora, który działa antyoksydacyjnie, a użyty na skórę odżywia ją i opóźnia procesy starzenia się. Zawiera też naturalny filtr UV, który chroni skórę przed szkodliwymi promieniami słońca.

