Nie milkną echa konwencji PiS, na której wskazano Karola Nawrockiego jako kandydata w wyborach prezydenckich. Polityk PiS Adam Bielan został zapytany o możliwą zmianę Nawrockiego, gdyby notowania były złe. - Nie jestem hazardzistą, ale mogę się założyć, że to tylko teorie spiskowe - powiedział Bielan. Przypomniał, że Duda miał niskie poparcie w sondażach, a zdołał wygrać z Komorowskim.

- Takie są oczekiwania Polaków, które badaliśmy w ostatnich miesiącach - powiedział europoseł PiS Adam Bielan o zaprezentowanym na konwencji PiS kandydacie na prezydenta - Karolu Nawrockim.

- Jednym z najważniejszych z nich jest to, aby prezydent był niezależny i nie był członkiem partii politycznej - wyjaśnił Bielan.

W niedzielę w Krakowie na konwencji Prawa i Sprawiedliwości odbyło się spotkanie z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. Tam ogłoszono, że w wyścigu o Pałac Prezydencki wystartuje Karol Nawrocki. Zgodnie z zapowiedziami szef IPN stanie do rywalizacji jako "kandydat bezpartyjny i obywatelski".

Adam Bielan o wyborze Karola Nawrockiego na kandydata: To gest dużej odwagi

Jak podkreślił polityk, Nawrocki nigdy nie był członkiem żadnej partii politycznej. - To gest dużej odwagi ze strony Kaczyńskiego - dodał.

Bielan zaznaczył, że postawiono na człowieka, który nigdy do nie należał do Prawa i Sprawiedliwości. - Prezydent to jest ktoś, kto musi się wznieść poza interes jednej partii politycznej - przekazał.

Polityk PiS stwierdził, że po drugiej stronie jest "wieloletni aktywista partyjny Rafał Trzaskowski". - To zastępca Donalda Tuska, którego wybierają działacze partyjni - ocenił kandydata PO w wyborach prezydenckich.

- My wystawiamy kogoś, kogo jest wysunięty przez ponad sto osobistości, które także są bezpartyjne - dodał.

- Nawrocki jest popierany przez PiS. Mówił o tym Jarosław Kaczyński. W najbliższych dniach będzie Rada Polityczna partii, która tę kandydaturę poprze - zaznaczył.

Scenariusz zmiany kandydata PiS? Bielan: To bzdura

Prowadzący Marcin Fijołek poprosił gościa o ocenę wystąpienia Karola Nawrockiego na konwencji PiS. Pojawiły się głosy, że było ono "drętwe" i że kandydat czytał z kartki.

- Smerfy Marudy z Twitterka zawsze się znajdą. Energii jest więcej niż 10 lat temu, gdy przedstawialiśmy Dudę. To było autorskie przemówienie Karola Nawrockiego. Z całą pewnością odczuwał powagę momentu - przekazał i dodał, że to dobry mówca.

- Nie miałem propozycji, aby być szefem sztabu sztabu Nawrockiego. To on będzie wskazywał, kto ma nim zostać - dodał.

Bielan został zapytany o scenariusz zmiany kandydata, gdyby Nawrocki nie miał dobrych sondaży.

- Nie jestem hazardzistą, ale jestem w stanie się założyć, że to tylko teorie spiskowe. Nigdy nie zostaną zrealizowane - przekazał polityk. - To jest bzdura - dodał.

Bielan przypomniał, że 10 lat temu Duda miał 17 proc. w sondażach, a zdołał wygrać z Komorowskim, któremu dawano 60 proc. poparcia.

- Dziś Nawrocki ma stabilne 30 proc. poparcia, a jego rozpoznawalność po niedzielnej konwencji wzrośnie - przekazał polityk. - Do wyborów mamy jeszcze sześć miesięcy. To mnóstwo czasu - dodał.

- Cieszę się ze wszystkich wpisów, wypowiedzi polityków KO, w których w tak lekceważący sposób podchodzą do naszego kandydata, bo to znaczy, że popełnią ten sam błąd, co 10 lat temu - zaznaczył polityk.

- Jestem przekonany, że w drugiej turze spotka się Rafał Trzaskowski z KO i Karol Nawrocki - podkreślił Bielan.

Bielan o wpisach IPN na temat Nawrockiego: Być może były niepotrzebne

Prowadzący zapytał gościa o wpisy o kandydaturze Nawrockiego na oficjalnych kontach Instytutu Pamięci Narodowej, którego prezesem jest kandydat PiS.

- Być może te wpisy były niepotrzebne - odpowiedział polityk PiS. - Ale z drugiej strony mamy objazd kraju za pieniądze podatników. Trzaskowski do tej pory nie pokazał faktur - przekazał i dodał, że kandydat KO dostaje wsparcie od samorządowców.

- Rafał Trzaskowski zamiast zajmować się miastem, to robi kampanię wyborczą - ocenił Bielan.

Polityk PiS przypomniał, że partia ma "bezprawnie wstrzymane finansowanie przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego". - Myślę, że tej sprawie będzie musiał odpowiadać przed Trybunałem Stanu - dodał. Jak zaznaczył Bielan, te decyzje pokazują, że Donald Tusk się boi.

