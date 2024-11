- Do postrzelenia policjanta doszło w rejonie gangsterskich porachunków. Rafał Trzaskowski przez dwie kadencje nic z tym nie zrobił - powiedziała Anna Maria Żukowska z Lewicy o tragedii na warszawskiej Pradze. Krzysztof Bosak z Konfederacji przekazał, że kilka kilometrów od Sejmu są strefy "no go". - Policjanci nie mogą tam bezpieczne wchodzić, a rząd nie ma pomysłu, jak to naprawić - podkreślił.

- Ostatnią sprawą, którą powinni robić politycy, to wyciągać wnioski i komentować tę sprawę już teraz - powiedział Bartłomiej Poboży z Kancelarii Prezydenta w "Śniadaniu Rymanowskiego", odnosząc się do wpisu premiera Donalda Tuska na temat tragedii na warszawskiej Pradze-Północ, gdzie zmarł postrzelony policjant.

Tusk w mediach społecznościowych napisał, że "nie jestem sędzią, nie ja wydam wyrok, ale powiem, że za śmierć policjanta odpowiada bandzior z maczetą".

- Służby muszą wyjaśnić tę śmierć. Ta reakcja premiera nie była potrzeba - dodał Poboży. - Gdy wcześniej coś takiego się wydarzało, to opozycja to wykorzystywała. Obecna opozycja tego nie robi. A można by wspomnieć przecież o sytuacji w policji i o wakatach - zaznaczył.

Śmierć policjanta w Warszawie. "Prezydent Trzaskowski nie z tym nie zrobił"

Do sprawy odniosła się posłanka z Lewicy Anna Maria Żukowska, która zwróciła uwagę na problemy kadrowe w policji.

- Te wakaty zaczęły się za rządów PiS, gdy policjantów używano do tłumienia protestów. Kwestią są także niskie zarobki - powiedziała. Jak podkreśliła polityk, "Warszawa to nie tylko wieżowce lewobrzeżnej części miasta".

- Do zdarzenia doszło po prawej stronie Wisły, na ul. Inżynierskiej, to rejon gangsterskich porachunków. A prezydent Trzaskowski nie z tym nie zrobił. I to przez dwie kadencje - zaznaczyła Żukowska.

ZOBACZ: Co doprowadziło do tragedii na warszawskiej Pradze? Spekulacji jest wiele

Sytuację w policji skomentował także wicemarszałek Sejmu z Konfederacji - Krzysztof Bosak.

- To jest czas, aby komentować tę sprawę. Wydziały kontroli będą się zajmowały wykazywaniem, że wszystko było okej. Ale nic nie jest okej - zaznaczył polityk. Jak przekazał, niewyszkoleni funkcjonariusze są wysyłani w rejony, gdzie kwitnie handel nielegalnymi substancjami.

- Kilka kilometrów od Sejmu są strefy "no go", gdzie policjanci nie mogą bezpieczne wchodzić - dodał Bosak. - Rząd nie ma żadnego pomysłu, aby to naprawić - podkreślił.

Piotr Zgorzelski z PSL przekazał, że "trzeba mieć duży bagaż złej woli, aby doczepić się do wpisu premiera". - On piętnuje złoczyńcę - zaznaczył.

Tragedia na Pradze-Północ w Warszawie

W sobotę zmarł policjant postrzelony podczas interwencji na warszawskiej Pradze-Północ. Strzał padł z broni innego funkcjonariusza. Służby zostały wezwane na ul. Inżynierską w Warszawie do agresywnego mężczyzny wymachującego maczetą. To nie był pierwszy incydent z jego udziałem.

- Jesteśmy pogrążeni w smutku, w żałobie. Bardzo ubolewamy nad tym, że straciliśmy naszego kolegę - powiedział rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Robert Szumiata.

ZOBACZ: Nie żyje policjant postrzelony przez kolegę. Zareagował premier

- Na miejsce przyjechał umundurowany patrol policji, który poprosił o to, by przyjechało wsparcie w postaci patrolu nieumundurowanego. W momencie przeprowadzania interwencji, doszło do użycia broni służbowej przez jednego z policjantów, na skutek czego nasz policjant został ranny, zginął - relacjonował. W akcji brała udział czwórka policjantów.

- Na miejscu pracują eksperci z Wydziału Kontroli Komendy Stołecznej oraz Komendy Głównej Policji. Staramy się rzetelnie ustalić wszystkie okoliczności tego zdarzenia - dodał Szumiata. Policja posiada nagrania z kamery nasobnej policjanta oraz nagrania wykonane przez świadków.