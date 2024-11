Kandydat PiS na prezydenta. Ogłoszono decyzję

Karol Nawrocki został kandydatem z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. - Potrzeba nam kogoś, kto jest polskim patriotą i jednocześnie człowiekiem przenikliwym, zdrowego rozsądku. Właśnie dlatego postanowiliśmy poprzeć Nawrockiego - mówił Jarosław Kaczyński. Nominacja szefa IPN nie jest zaskoczeniem - już wcześniej pojawiały się nieoficjalnie doniesienia, że formacja postawi właśnie na to nazwisko.

W niedzielę po godz. 16 w Krakowie rozpoczęło się obywatelskie spotkanie z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. W wyścigu o Pałac Prezydencki wystartuje Karol Nawrocki. Zgodnie z zapowiedziami szef IPN stanie do rywalizacji jako "kandydat bezpartyjny i obywatelski".

- Mam zaszczyt w imieniu Obywatelskiego Komitetu Poparcia zgłosić kandydaturę Karola Nawrockiego - oświadczył związany ze środowiskiem PiS przedstawiciel komitetu prof. Andrzej Nowak. - Wzywam, by tworzyć lokalne obywatelskie komitety poparcia dla tej kandydatury - dodał.

Już wcześniej z nieoficjalnych informacji Polsat News wynikało, że PiS reprezentować będzie właśnie szef IPN Karol Nawrocki.

ZOBACZ: Były bokser i prezes IPN. Kim jest kandydat PiS na prezydenta?

Karol Nawrocki z poparciem PiS. Jarosław Kaczyński tłumaczy

- Muszę wyjaśnić nasze motywy, która podjęła decyzję wystawienia kandydata bezpartyjnego, niezależnego - mówił Jarosław Kaczyński. - Był w naszym konkursie od samego początku - dodał. Prezes PiS wspomniał, kto rywalizował z Nawrockim - wymienił Przemysława Czarnka, Tobiasza Bocheńskiego oraz Mariusza Błaszczaka.

- O naszej decyzji zdecydowały osobiste zalety Karola Nawrockiego, ale i stan w Polsce, jaki mamy, wojnę polsko-polską. My tej wojny nie chcemy - podkreślił Kaczyński. - Potrzebny jest człowiek wiarygodny, niezależny, który będzie miał wolę i możliwość tę wojnę zakończyć, nie w imię interesu jednej ze stron, a w imię Polski - dodał prezes.

- Nawrocki jest człowiekiem, który może pokazać, że rola prezydenta RP, to może być rola kojąca wzburzone fale, ale także rola ku powrotowi tego, co dobre i nowym pomysłom, bo my te nowe pomysły mamy - oświadczył Kaczyński.

ZOBACZ: Niespodziewana zapowiedź ze sceny. Chwilę później przemówił Nawrocki

Zdaniem prezesa PiS "potrzeba nam na czele państwa kogoś, kto jest polskim patriotą i jest jednocześnie człowiekiem przenikliwym, zdrowego rozsądku". - Właśnie dlatego postanowiliśmy poprzeć pana prezesa Nawrockiego, bo to jest w interesie naszej ojczyzny, Polski, że to najlepszy kandydat - mówił.

Kaczyński podkreślał, że partię czeka "ogromna praca w kampanii, ogromna praca dla skonstruowania ochrony tych wyborów, bo przeciwny mogą sięgać do tzw. środków bogatych". - Wreszcie to wysiłek każdego z nas, żeby przekonywać tych nieprzekonanych, tych, z którymi się da rozmawiać - mówił. Według Jarosława Kaczyńskiego Nawrocki "podjął się niezwykle ciężkiej walki".

Wybory prezydenckie 2025. Kto ogłosił swój start?

W sobotę poznaliśmy wyniki prawyborów w Koalicji Obywatelskiej. Zwyciężył w nich Rafał Trzaskowski, uzyskując 74,75 proc. głosów. Jego rywal, szef MSZ Radosława Sikorskiego zdobył poparcie 25,25 proc. głosujących.

ZOBACZ: Kandydat PiS bez szans w drugiej turze? Zaskoczenie w nowym sondażu

Jak ocenił prezydent Warszawy, Koalicja Obywatela wychodzi z prawyborów wzmocniona, a on "ma bardzo mocny mandat i bardzo dużo energii, determinacji i odwagi, do tego, by wygrać z PiS". Według niego, KO wkrótce pokaże, iż "ponownie jest w stanie obudzić całą Polskę".

Trzaskowski swój program zaprezentuje 7 grudnia na Śląsku. Prezydent Warszawy zapowiedział, że kampania prezydencka będzie poświęcona tematom bezpieczeństwa, gospodarki, jakości życia, ochrony zdrowia, będzie o tym, "o czym Polki i Polacy na co dzień rozmawiają".

Start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich ogłosili już: marszałek Sejmu i szef Polski 2050 Szymon Hołownia, Sławomir Mentzen z Konfederacji oraz Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie.