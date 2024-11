W grudniu miasta zmieniają się nie do poznania. Ulice, które zwykle zdobią neony oraz wielkie reklamy, zaczynają magicznie migotać lampkami i połyskiwać bombkami. Jednak prawdziwa bożonarodzeniowa magia dzieje się na jarmarkach świątecznych, gdzie słychać śpiew kolęd i czuć zapach wigilijnych potraw. Sprawdzamy, które jarmarki w Europie są najpiękniejsze i gdzie warto wybrać się tego roku.

Bożonarodzeniowe targi to okazja, by zanurzyć się w atmosferze zimowego czaru i lokalnej kultury. Każde miasto, które organizuje takie wydarzenie, wnosi do niego swój unikalny charakter.

Od lat jarmarki przyciągają mieszkańców i turystów, oferując wyjątkowe smakołyki, rękodzieło, a także niezapomniane wspomnienia. Od Strasburga, przez romantyczną Pragę i królewski Kraków, aż po magiczne widoki Wiednia i Kolonii - każde z tych miejsc oferuje niepowtarzalne wrażenia, które warto odkryć tej zimy.

Alzacki jarmark w Strasburgu to "Stolica Świąt"

Świąteczne jarmarki, zwane Marchés de Noël, rozpoczynają się w Strasburgu już w listopadzie. Ta pięciusetletnia tradycja w tym roku potrwa od 27 listopada do 27 grudnia.

To francuskie miasto uchodzi za kolebkę europejskich jarmarków bożonarodzeniowych. Christkindelsmärik, czyli Jarmark Dzieciątka Jezus, odbywa się od 1570 roku i zachwyca klimatem, jakiego próżno szukać w innych miejscach.

Setki drewnianych stoisk ustawionych wokół katedry Notre Dame oferują tradycyjne potrawy, regionalne wina i ręcznie robione ozdoby. Nie brakuje również widowiskowych dekoracji, które podkreślają bogatą historię miasta.

Świąteczne targi w Wiedniu

Jarmarki świąteczne w Wiedniu to prawdziwe widowisko, a najbardziej znanym z nich jest Wiener Christkindlmarkt przed ratuszem. W 2024 r. można go podziwiać już od 15 listopada do 23 grudnia.

Jak każdego roku plac zamieni się w bajkową scenerię pełną iluminacji. Na stoiskach można znaleźć austriackie smakołyki, takie jak strudel czy kiełbaski, a dzieci mogą wziąć udział w warsztatach pieczenia pierników. Dodatkowym atutem jest lodowisko, które dodaje atrakcyjności całemu wydarzeniu.

Jarmark w Pradze. Widok na świąteczne miasto

W zestawieniu tym nie mogło zabraknąć Pragi. Stolica Czech zachwyca na co dzień, w okresie okołoświątecznym staje się wręcz bajkowa.

Najbardziej zachwycający jest jarmark na Rynku Staromiejskim. Można go podziwiać od 30 listopada do aż 6 stycznia.

W tym czasie centrum Pragi zachwyca gości gigantyczną choinką, tysiącem świecących świątecznych lampek. Stoiska oferują rękodzieło, tradycyjne czeskie przekąski, takie jak trdelnik i grzane wino. To jedno z najbardziej romantycznych miejsc na mapie europejskich jarmarków.

Świąteczna chluba Polski, czyli jarmark w Krakowie

W sercu Krakowa, na Rynku Głównym, odbywa się jeden z najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Europie. Drewniane stragany oferują wyroby lokalnych rzemieślników, tradycyjne pierogi, oscypki z żurawiną oraz aromatyczne grzańce.

Wyjątkową atrakcją jest pokaz żywej szopki oraz parada lajkoników. Jarmark w Krakowie w 2021 roku został wyróżniony w prestiżowym rankingu Travel+Leisure jako jeden z najpiękniejszych na świecie. W tym roku możesz sprawdzić, dlaczego nagroda słusznie została przyznana w dniach od 29 listopada do 1 stycznia.

Romantyczna sceneria nad Renem

Kolonia słynie z jednego z największych i najbardziej efektownych jarmarków świątecznych w Niemczech. Jego serce bije na placu przed monumentalną katedrą. Warto spróbować słynnego niemieckiego piernika Lebkuchen, a także kupić ręcznie robione ozdoby choinkowe.

Spacerując wzdłuż Renu, możesz trafić na mniejsze, tematyczne jarmarki, które uzupełniają świąteczną ofertę miasta. A to wszystko czekać będzie na ciebie w dniach od 14 listopada do 23 grudnia.

