Po 15 latach udało się zatrzymać podejrzanego o napad na bank z 2009 roku. To 52-letni mieszkaniec Krakowa. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Sąd zdecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące.

Po ponownym przeanalizowaniu materiału dowodowego policji udało się zatrzymać podejrzanego w sprawie napadu na bank z 2009 roku. Wszystkie ślady zabezpieczone na miejscu zdarzenia zbadano przy użyciu nowych technik.

Kraków: Podejrzany zatrzymany po 15 latach

"Ustalenia te i analizy doprowadziły do wytypowania jako sprawcy napadu 52-letniego obecnie mieszkańca Krakowa. Mężczyzna był już uprzednio wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu" - przekazuje w komunikacie policja małopolska.

Podejrzany został zatrzymany 28 października 2024 r. i przewieziony do Komendy Głównej Policji w Krakowie. Następnie doprowadzono go do Prokuratury Regionalnej w Krakowie, gdzie usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.

Napad na bank z 2009 roku. Sprawca zabrał ponad 36 tys. złotych

Do zdarzenia doszło 21 lipca 2009 r. Do jednego z banków przy ul. Królewskiej w Krakowie wszedł mężczyzna, który miał założoną maskę przeciwpyłową, a w ręce trzymał przedmiot przypominający broń palną.

W banku nie było w tym czasie klientów, a jedynie dwie pracownice. Grożąc bronią, mężczyzna zażądał wydania pieniędzy. Zabrał wtedy 36,3 tys. złotych, po czym wybiegł z banku.

Policja przeprowadziła dokładne oględziny miejsca zdarzenia zabezpieczając monitoring i ślady pozostawione przez napastnika. Do poszukiwań użyto też psa tropiącego. Do mediów został skierowany komunikat, w którym pokazano wizerunek sprawcy.

W grudniu 2009 r. śledztwo zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. Z uwagi na ciągły rozwój technologii i możliwość wykorzystania bardziej nowoczesnych metod badawczych, po latach śledztwo zostało podjęte na nowo.