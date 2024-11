Co to za zima bez śniegu? Coraz częściej w Polsce można usłyszeć tęsknotę za białym puchem. Niestety, obfite opady, które jeszcze 30-40 lat temu były normą, dziś urastają do rangi sensacji. Nic więc dziwnego, że każdy spadający płatek śniegu wywołuje wiele pozytywnych emocji, zwłaszcza u dzieci i szczególnie w okresie świątecznym. Jaki będzie grudzień 2024 roku?