Po latach wraca do Polsatu. Poprowadzi Wydarzenia

Iwona Kutyna jest doświadczoną dziennikarką telewizyjną i radiową. W przeszłości prowadziła programy informacyjne w Polsacie, TVN24, TVP2, TVP Info, TV4.

Pracowała też w portalu Onet oraz licznych stacjach radiowych m.in. w Programie I Polskiego Radia, Programie IV Polskiego Radia a ostatnio w Wiadomościach Radia Zet.

Wydarzenia w Polsat News i Wydarzeniach 24

Emitowane w Polsat News i Wydarzeniach 24 Wydarzenia 12:50 prowadzą: Marta Budzyńska, Magdalena Kaliniak, Michał Adamczyk, Mateusz Białkowski oraz Aleksandra Janiec. Prezenterami Wydarzeń Wieczornych 21:50 są Joanna Wrześniewska-Sieger, Jarosław Gugała oraz Agata Biały.

Polsat News - najbardziej wiarygodna i obiektywna stacja informacyjna w Polsce

Codziennie Polsat News średnio ogląda 2,6 mln widzów, a łącznie informacje docierają w kanałach Polsatu do ponad 6,6 mln widzów. Obecnie informacje i publicystyka Polsatu to kanały informacyjne - Polsat News, Polsat News 2, Wydarzenia 24 oraz codziennie kilka wydań Wydarzeń. Informacje Polsatu to także silna część internetowa - poprzez Polsatnews.pl i Wydarzenia.Interia.pl. Łącznie 23 mln mieszkańców Polski co miesiąc korzysta z informacji dostarczanych przez Polsat - kanały i programy telewizyjne oraz portale i serwisy internetowe.

Polsat News zbudował sobie pozycję najbardziej wiarygodnej i obiektywnej stacji informacyjnej w Polsce. Wysoką pozycję i zaufanie widzów Polsat News potwierdzają badania CBOS-u, według których Polsat News jest uznawany za najbardziej wiarygodny i bezstronny - o tym, że nie faworyzuje żadnej opcji politycznej, przekonanych jest 59% widzów.[1]

Według ostatniego raportu CBOS-u: "W ciągu ostatnich siedmiu lat wśród Polaków zmniejszyło się znaczenie telewizji i telewizyjnych programów informacyjnych jako najważniejszego źródła wiedzy o wydarzeniach w kraju i na świecie. […] Jedynie Polsat, w stosunku do 2016 roku, dzięki popularności Polsat News powiększył grono swoich odbiorców."[2]

