Jak uzasadniono Małgorzata Ziętkiewicz nie boi się mówić o sprawach trudnych i ważnych, a w swoim zawodzie ceniona jest za wnikliwość, dociekliwość, ciekawość i profesjonalizm.

- To naprawdę jest dzięki moim kolegom, koledze, który tutaj jest teraz za kamerą, dzięki pozostałym tym, których nie widać czasem, którzy np. z nami montują. To dla was jest ta nagroda, dziękuję po prostu. Nie warto rozmawiać o mnie, warto rozmawiać o tym co robimy, jaka siła jest telewizji, telewizja jest kobietą. Dzięki rzeczom, które pokazujemy, udaje nam się - ja w to wierzę - zmieniać świat - powiedziała Małgorzata Ziętkiewicz.

Wideo: Małgorzata Ziętkiewicz z nagrodą "Wszechmocne w dziennikarstwie"

red. / Polsat News