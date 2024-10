Celem badania przygotowanego na zlecenie Instytutu Reutera było pokazanie, jak media są odbierane w różnych krajach. Część danych została zaprezentowana zbiorczo, a część osobno dla poszczególnych krajów - w tym dla Polski.

Raport Reutera: Czynniki decydujące o zaufaniu do serwisu

Instytut podał kilka czynników decydujących o zaufaniu do serwisów informacyjnych. Ankieterzy przede wszystkim wskazywali na:

przejrzystość w kwestii tego, jak powstają podawane przez serwis informacje (72 proc. badanych)

wysokie standardy dziennikarskie (69 proc. badanych)

fakt, że serwisy uczciwie reprezentują ludzi "takich jak ja" (65 proc. badanych).

Wśród innych czynników znalazły się: poziom stronniczości (61 proc.), zgodność przekazywanych wartości z własnymi (56 proc.), długa historia działania serwisu (56 proc.), stopień sensacyjności (55 proc) oraz poziom negatywnie nacechowanego przekazu (46 proc.).

Zaufanie do mediów w Polsce? Polsat News i Interia w czołówce

Z badań przeprowadzonych pod kątem polskich odbiorców wynika, że od 2015 roku zaufanie do mediów wśród społeczeństwa spadło z 56 proc. do 39 proc., czyli o 17 punktów procentowych.

W czołówce mediów pod kątem zaufania w Polsce znajduje się Polsat News - jest na trzecim miejscu z zaufaniem 48 proc. społeczeństwa. 31 proc. nie ma na ten temat zdania, a 22 proc. nie ma zaufania. Na szósty miejscu (drugim wśród portali) znalazła się Interia.

Zaufanie do mediów w Polsce. Ranking

Potrzeby odbiorców względem wiadomości

Badanie ukazuje także potrzeby odbiorców pod względem wiadomości. Najważniejsze to, że:

pozwalają odbiorcom być na bieżąco - 72 proc. badanych

edukują - 67 proc.

dają odbiorcom perspektywę (oferują różnorodne perspektywy na aktualne tematy_ - 63 proc.

Do innych potrzeb zaliczono: pomaganie (dostarczanie praktycznych i pomocnych informacji), angażowanie, inspirowanie (sprawianie, ż lepiej postrzega się świat), dawanie poczucia więzi ze społeczeństwem oraz rozrywka. Badani także podkreślają, że istnieje pewna luka w zapewnianiu różnorodnych perspektyw oraz odniesieniu się do wiadomości bardziej optymistycznych.

Istnieje też grupa, która unika oglądania lub czytania wiadomości. W tym roku było to 39 proc. badanych - o 10 proc. więcej niż w roku 2017.

Tworzenie wiadomości przez AI

Z raportu dowiadujemy się również, jaki stosunek mają odbiorcy wiadomości do tworzenia wiadomości przez sztuczną inteligencję. Jest on ściśle związany z rangą i ważnością danych wiadomości. Odbiorcy są mniej przychylni do używania AI przy newsach związanych z polityką, a bardziej komfortowo czują się z użyciem AI do wiadomości z dziedziny sportu lub tematów rozrywkowych.

Wśród badanych 15 proc. czułoby się komfortowo, gdyby treści portali informacyjnych tworzone były głównie przez AI z pewnym nadzorem człowieka, natomiast 33 proc. badanych nie ma nic przeciwko treściom tworzonym głównie przez człowieka, z pewną pomocą AI.

