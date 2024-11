Środa w Poznaniu przyniesie zimową aurę z przelotnym śniegiem z deszczem. Warto przygotować się na chłodny dzień, gdyż temperatura maksymalna wyniesie zaledwie 9,4 st. Celsjusza, a minimalna spadnie do jednego stopnia. Wschód słońca nastąpi o 07:21, a zachód już o 15:54, co oznacza krótki, listopadowy dzień. Uwaga na nieporzyjemny, silny wiatr sięgający 37 km/h.

Od wschodu słońca do godziny 11:00 temperatura oscyluje między 2 a 3 st. Celsjusza, z odczuwalnymi wartościami sięgającymi nawet -3 stopni. Poranek będzie pochmurny z dużym zachmurzeniem, a od godziny 9 można spodziewać się słabych opadów śniegu.

Wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością do 31 km/h, co może potęgować uczucie chłodu.

Popołudniowa prognoza dla Poznania

W godzinach popołudniowych, od 12:00 do 17:00, temperatura wzrośnie nieznacznie, osiągając maksymalnie 3,9 st. Celsjusza, jednak odczuwalna temperatura pozostanie poniżej zera. Zachmurzenie pozostanie duże, choć po południu możliwe są krótkie przejaśnienia.

Wiatr osłabnie do 23,5 km/h, ale nadal będzie odczuwalny. Prawdopodobieństwo opadów deszczu i śniegu na poziomie około 15 proc.

Wieczór i noc w Poznaniu

Wieczorem i w nocy, od 18:00, temperatura stopniowo zacznie spadać do 1,3 st. Celsjusza. Zachmurzenie będzie się zmieniać od umiarkowanego po duże.

Wiatr, z prędkością do 20 km/h, będzie odczuwalny, ale nieco słabszy niż w ciągu dnia. Opady nie są przewidywane, co pozwoli na spokojniejsze zakończenie dnia.

Godzinowa prognoza pogody

- Od 00:00 do 06:00 temperatury wahają się od 2,5 do 9,4 st. Celsjusza, z odczuwalnymi wartościami do -3 st. Przewidywane słabe opady deszczu, z wiatrem do 37,8 km/h.

- Od 07:00 do 11:00 temperatura od 2,6 do 3 st., odczuwalna do -3,1 st. Duże zachmurzenie z możliwością słabych opadów śniegu. Wiatr do 31 km/h.

- Od 12:00 do 17:00 temperatura od 2,9 do 3,9 st., odczuwalna do -1 st. Zachmurzenie duże, przechodzące w małe. Wiatr do 23,5 km/h.

- Od 18:00 do 23:00 temperatura od 1,3 do 3 st., odczuwalna do -3,6 st. Zachmurzenie umiarkowane, przechodzące w duże. Wiatr do 20,2 km/h.

Ostrzeżenie o silnym wietrze

Dzisiejszy dzień będzie charakteryzował się silnym wiatrem, osiągającym prędkość do 37,8 km/h. Zaleca się zachowanie ostrożności na zewnątrz, szczególnie w otwartych przestrzeniach. Warto zabezpieczyć luźne przedmioty na balkonach i tarasach.

Porównanie z ostatnimi dniami

W porównaniu do ostatnich pięciu dni, dzisiejsza pogoda w Poznaniu będzie znacznie chłodniejsza i bardziej wietrzna. W poprzednich dniach temperatura była wyższa, osiągając średnio około 5-6 st. Celsjusza, a opady ograniczały się głównie do deszczu. Dziś pojawi się pierwszy śnieg z deszczem, co zwiastuje nadchodzącą zimę.

red. / Polsatnews.pl