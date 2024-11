Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że najbliższy tydzień przyniesie istotną zmianę pogody. "Zgniły wyż" osłabnie, a Polska dostanie się pod wpływ niżów i układów frontów atmosferycznych.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie duże, większe przejaśnienia pojawią się na północy Polski. We wschodniej części kraju będzie padał deszcz ze śniegiem, wysoko w Karpatach również będzie śnieg - przekazał PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik.

Zmiana w pogodzie. Jak będą wyglądały najbliższe dni?

Również na wschodzie będzie padał deszcz ze śniegiem, podobnie jak wysoko w Karpatach. Na południu województwa małopolskiego i Podkarpacia, począwszy od powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego po Bieszczady można spodziewać się opadów marznących deszczu lub mżawki, które mogą powodować gołoledź.

Dodatkowo w nocy, do szóstej rano - jak podał IMGW - prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź pierwszego stopnia.

Najbliższy tydzień ze zmianą pogody, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu. Wiatr nasili się.

Listopad 2024 r. jest do tej pory miesiącem skrajnie suchym. Susza hydrologiczna pogłębia się.

W piątek na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu pojawią się na południu, w Karpatach możliwy deszcz ze śniegiem. Na pozostałym obszarze kraju bez opadów.

Temperatura maksymalna wyniesie na południu Polski do 4 st. C, w centrum do 5 st. C, a na zachodzie i na wybrzeżu Morza Bałtyckiego - do 8 st. C Ponadto w kotlinach górskich miejscami będą tworzyły się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na pozostałym obszarze może padać słaby deszcz.

W sobotę i niedzielę pogoda przyniesie więcej chwil ze słońcem, ale też nie zabraknie opadów deszczu, głównie na wschodzie kraju. Najładniej będzie na południu.

Poniedziałek już w całej Polsce przyniesie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Gdzieniegdzie padał będzie deszcz i deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach też śnieg. IMGW podkreślił, że powiew zimy będzie w różnych częściach kraju szczególnie odczuwalny od czwartku 21 listopada.