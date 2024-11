Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w "Gościu Wydarzeń" [OGLĄDAJ]

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skomentowała słowa ministra finansów, który powiedział, że wolna Wigilia to zbyt kosztowne przedsięwzięcie. - Jestem przekonana, że wolna Wigilia stanie się faktem - powiedziała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

- Z całym szacunkiem do ministra finansów, ale nie możemy traktować Wigilii jak zwykły dzień. Bardzo wiele miejsc pracy skraca czas pracy, lub w ogóle daje wolne. Chodzi o to, aby rzeczywistość i prawo nadążało za tym, co dzieje się w miejscach pracy - powiedziała, dodając, że ten projekt jest bardzo ważny dla rodzin Polek i Polaków.

Projekt zostanie wkrótce poddany głosowaniu w Sejmie. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że szacunki nie są adekwatne, ponieważ w Wigilię i tak wiele miejsc się zamyka wcześniej, lub w ogóle. Kwoty, które podał Andrzej Domański, byłyby prawdziwe w przypadku innego dnia w roku.

Ministra powiedziała, że wolna Wigilia będzie sukcesem, którym pochwali się przyszły kandydat na prezydenta. Nie zdradziła jednak, czy sama zamierza startować w wyborach. - Będę zaangażowana w tę kampanię, będę ciężko pracować, będę wspierać kandydata - dodała.

- Żadnego kandydata PiS-u wspierać nie będę. Będę wspierać tych kandydatów, którzy będą startować przeciwko kandydatowi PiS - powiedziała.

Tekst jest aktualizowany

