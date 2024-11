Na terenie Poznania działa kaplica, w której wierni zamiast księdza zastaną AI. Dzięki sztucznej inteligencji tzw. NanoKaplica jest czynna 24 godziny na dobę. Na miejscu poza modlitwą można skorzystać m.in. z ekspresu do kawy. Dodatkowo czat GPT pomaga starszym, czytając np. fragmenty Ewangelii. Odpowiada również na pytania dotyczące wiary i teologii.

W parafii Łacina na terenie Poznania funkcjonuje nietypowa kaplica. "Zauważyliśmy, że wielu ludzi rankiem, przed pracą chce przyjść na modlitwę do naszej kaplicy. Niektórzy po godzinie 21.00 chcieliby się wyciszyć w obecności Najświętszego Sakramentu. Teraz będzie to możliwe" - informował pod koniec września proboszcz parafii.

Kaplica ze sztuczną inteligencją. AI opowiada na pytania wiernych

Aby wejść do kaplicy wystarczy mieć dedykowaną aplikację Fibaro. Po jej zainstalowaniu i przejściu weryfikacji użytkownika, placówkę można otworzyć klikając przycisk "otwórz drzwi". Ale nie tylko drzwi są sterowane przez AI. Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana również wewnątrz kaplicy.

Inteligentny asystent może m.in. pomóc osobom starszym, czytając im fragmenty Ewangelii czy inne modlitwy. Do tego pomaga też w poruszaniu się po budynku, jak również w obsłudze ekspresu do kawy. W przypadku zagwozdek lub pytań z dziedziny wiary lub teologii, AI odpowie na wszystkie wątpliwości.

- Sztuczna inteligencja jest fenomenalna, bo możesz zadać te wszystkie pytania, które kiedyś wstydziłeś się zadać księdzu. AI korzysta z Pisma Świętego, katechizmu i dokumentów Kościoła. Zbiera te wszystkie informacje i odpowiada na pytanie - powiedział ksiądz Radek Rakowski - pomysłodawca projektu w rozmowie z agencją Reutera.

- Sztuczna inteligencja nie ma emocjonalnego związku z tym, co głosi, chce tylko przekazać czystą wiedzę... I to jest niesamowite, ponieważ nie chcemy naginać faktów, aby przyciągnąć ludzi lub ich oszukać - podkreślił.

Nanokaplica w Poznaniu. Sztuczna inteligencja pomaga wiernym

W social mediach duchowny zaznaczył, że jest to nie tylko miejsce modlitwy, ale również spotkań i rozmów. Zachęca wszystkich, szczególnie młodzież z osiedla do odwiedzenia Nanokaplicy i tworzenia wspólnych projektów.

"Jest to nowatorski projekt, który wierzymy, że otworzy tysiące kościołów oraz domów parafialnych. Oprogramowanie tworzymy z programistami z firmy Fibaro, która jest znana z tworzenia systemów do obsługi inteligentnych domów. Wierzymy, że pomoże nam to jeszcze lepiej budować społeczność Łaciny i o wiele bardziej wykorzystać kaplicę jako miejsce spotkań" - przekazał.

Agencja Reutera informuje, że początkowo w planach była budowa budowa tradycyjnego kościoła, ale później zdecydowano się na bardziej nowatorski projekt. Kaplica znajduje się na parterze budynku mieszkalnego, ma duże okna i neon z napisem "Jezus + my". Do tego wnętrze zaaranżowano w sposób, aby przypominało bardziej przytulne miejsce spotkań katolików niż monumentalny kościół z bogato zdobionym ołtarzem.