Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz gościem "Graffiti" [OGLĄDAJ]

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz skomentowała wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA. Powiedziała także, jak może wyglądać jego prezydentura i stosunek do wojny w Ukrainie i polityki, którą prowadzono w tej kwestii do tej pory. Minister podkreśliła, że cele kampanijne Trumpa "nie są do spełnienia".

- W jeden dzień tego pokoju nie będzie. Natomiast niewykluczone, że będzie zmiana i będzie próba doprowadzenia do zakończenia tego etapu wojny. Znając Rosjan (...) ciężko będzie to porozumienie osiągnąć - powiedziała minister.

