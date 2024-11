W najbliższych dniach nad Europą nadal dominować będą niże, jedynie częściowo południowy zachód oraz krańce wschodnie i północne Europy będą w zasięgu układów wysokiego ciśnienia - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Polska znajdzie się pod wpływem niżu, którego ośrodek będzie przemieszczał się znad Pomorza przez Bałtyk w rejon Zatoki Ryskiej. Zacznie napływać chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego.

IMGW. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

IMGW wydało we wtorek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem na przeważającej części kraju z wyjątkiem części woj. zachodnio-pomorskiego i pomorskiego oraz północno-wschodnich krańców Polski. W zależności od obszaru ostrzeżenia obowiązują od godz. 17, 19 lub 21 do środy godz. 4, 6 lub 8.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu. W szczytowych partiach Sudetów porywy do 160 km/h. W szczytowych partiach Karpat porywy do 110 km/h. Podczas opadów śniegu wiatr może powodować zawieje śnieżne i ograniczać widzialność do 200 m, a w górach poniżej 200 m.

Wydane zostało również ostrzeżenie I stopnia przed intensywnymi opadami deszczu w powiecie kłodzkim. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 35 mm do 45 mm. Ostrzeżenie obowiązuje do środy godz. 9.

- Być może, pojawią się również ostrzeżenia dotyczące śliskości - przekazała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska.

Pogoda. Deszcz, śnieg i ślisko na drogach

W nocy z wtorku na środę nad Polską szaleć będzie wichura - podaje serwis twojapogoda.pl. Porywy wiatru mogą przekraczać 100 kilometrów na godzinę.

Od godzin wieczornych we wtorek do środowego poranka na przeważającym obszarze kraju porywy południowo-zachodniego i zachodniego wiatru mogą osiągać do 80 km/h.

Jak podaje serwis, najmocniej wiać będzie w pasie od Dolnego Śląska i Wielkopolski przez Ziemię Łódzką i Kujawy po Pomorze Gdańskie, Warmię i Mazury oraz w górach. Porywy mogą osiągać chwilami nawet 90-100 km/h.

"Wichurom towarzyszyć będą przelotne, chwilami intensywne opady deszczu, przechodzące wraz ze spadkiem temperatury w deszcz ze śniegiem, śnieg i krupę śnieżną. Na drogach i chodnikach może być z tego powodu bardzo ślisko" - czytamy na stronie twojapogoda.pl.