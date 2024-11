Północny zachód i południowy wschód Polski to regiony, w których będzie mocno wiało.

- Prognozuje się tam porywy do 50-60 km/h. Zdecydowanie silniejszy wiatr będzie nad samym morzem oraz w samych górach, przede wszystkim w Karpatach - wskazuje Milena Rostkowska-Galant a antenie Polsat News.

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem. IMGW wydał alerty

"Na południu Polski miejscami wystąpi silny wiatr o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75-85 km/h, z południowego zachodu" - ostrzega w sobotę IMGW, który wydał alerty pierwszego stopnia.

Silny wiatr już dzisiaj dał o sobie znać. W okolicy Ustronia Morskiego Ratownicy z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa poszukiwali trzech rybaków, których łódź wywróciła się z powodu wichury.

- Znaleźliśmy wszystkie osoby - poinformował na antenie Polsat News rzecznik SAR Rafał Goeck. Jeden z rybaków zmarł w szpitalu.

Na Bałtyku panują trudne warunki atmosferyczne.

"Na Bałtyku w związku z silnym wiatrem obowiązują ostrzeżenia przed sztormem. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 7 w porywach do 9 słabnący na 5 do 6 w porywach 7, na południu 6 do 7 w porywach 8 w skali B. Stan morza 4 do 5." - podaje IMGW.

Prognoza pogody. Pod koniec tygodnia temperatura spadnie poniżej zera

Końcówka tygodnia będzie chłodniejsza, bo w dzień pojawi się temperatura poniżej zera. W czwartek i piątek słupki rtęci pokażą minimalnie -2 st. C, a maksymalnie 4-5 st. C.

Jak podkreśla Rostkowska-Galant szczególnie zimne będą noce i poranki. - Już szczotki takie do odśnieżania auta się przydadzą i takie do skrobania szyb też - komentuje.

Później jednak sytuacja znowu się odmieni, ponieważ już w kolejnym tygodniu termometry pokażą w dzień nawet 12 stopni. - Trzeba przyznać, że to wygląda spektakularnie, bo nagle w dzień -2, a później 12 stopni - podkreśliła.

- To jest moment, z którymi mamy do czynienia z takimi "zgniłymi wyżami", to oznacza, że pogoda przyniesie nam słońce, ale niestety zalegają takie niskie warstwowe chmury - wskazała.