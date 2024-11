Porywy wiatru do 85 km/h, deszcz ze śniegiem i oblodzenie dróg - wygląda na to, że piękna polska jesień odeszła w zapomnienie. Meteorolodzy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem i oblodzeniem dla północnych oraz południowych części kraju. To jednak nie koniec pogodowych doniesień - już we wtorek w całej Polsce wystąpi "wyraźny i gwałtowny" spadek ciśnienia.

Silny i bardzo silny wiatr oraz oblodzenia - taką prognozę zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w nadchodzących godzinach. Z opublikowanych przez Instytut informacji wynika, że na wietrzną pogodę szczególnie narażone jest polskie wybrzeże - okolice Darłowa i Sławna - a także tereny na południu, w tym okolice Krakowa i Tarnowa.



"W strefie brzegowej w dalszym ciągu utrzymuje silny i bardzo silny wiatr o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach okresami do 85 km/h, z kierunku zachodniego. Silny i porywisty wiatr okresami wiał będzie do godzin wieczornych" - przekazał IMGW.

IMGW. Ostrzeżenia pierwszego stopnia: porywisty wiatr i oblodzenie dróg

Ostrzeżenie pierwszego stopnia na północy obowiązuje co najmniej do godziny 19 we wtorek. Na południu sytuacja ustanie szybciej - w poniedziałek wieczorem. Do tego czasu synoptycy ostrzegają przed "przelotnymi opadami deszczu, w trakcie których możliwe są silniejsze porywy wiatru do około 70 km/h".

Chociaż na północy wiatr ustanie szybciej, to jednak kierowcy muszą mieć się na baczności. Alerty pierwszego stopnia dotyczące oblodzenia wydano dla części województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego.



Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 9:00.



"Miejscami prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -2 stopni C do 0 stopni, temperatura minimalna przy gruncie od -3 do -1 stopni Celsjusza" - napisał IMGW.

"Gwałtowny spadek ciśnienia". Prognoza pogody na wtorek 19 listopada

Za to wszyscy Polacy powinni spodziewać się "bardzo gwałtownego i wyraźnego spadku ciśnienia atmosferycznego".



"Jutro (we wtorek-red.) po południu, wraz z nasuwaniem się pogłębiającego się niżu nad obszar kraju, na wybrzeżu spadek między godz. 7 a 19 wyniesie nawet 24 hPa" - powiadomili synoptycy.

Na lepsze samopoczucie też nie ma co liczyć, ponieważ synoptycy nie mają na wtorek dobrych informacji. Według ich prognoz ma być pochmurnie i deszczowo. Wystąpić może nawet deszcz ze śniegiem - szczególnie na północnych i południowych krańcach kraju.



Temperatura osiągnie maksymalnie 9 stopni Celsjiusza, ale na północy i wschodzie będzie chłodniej - tam termometry nie wskażą więcej niż 4 st. C. w ciągu dnia.