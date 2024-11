- Wszyscy na to czekaliśmy - powiedział w Polsat News generał Jarosław Kraszewski o decyzji USA zezwalającej na użycie przez Ukrainę broni dalekiego zasięgu. - Lepiej, że wydarzyło się to później niż wcale - dodał. Ekspert zauważył, że te rakiety nie zmienią losów wojny, ale Ukraina będzie w stanie zareagować. - Już teraz Rosja musi przemieścić samoloty. A to skraca ich zasięg - zaznaczył generał.