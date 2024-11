Wewnętrzny sondaż w KO. "Wynik jednoznaczny"

Koalicja Obywatelska cały czas nie wskazała czy to szef MSZ Radosław Sikorski czy prezydent stolicy Rafał Trzaskowski będzie jej kandydatem w wyborach prezydenckich 2025. Decyzja ma zapaść po prawyborach, które odbędą się w piątek 22 listopada. W poniedziałek - zgodnie z zapowiedzią - premier ujawnił wyniki wewnętrznego sondażu Koalicji Obywatelskiej, z którego wynika, że większe szanse w prezydenckim starciu ma prezydent Warszawy.

Rafał Trzaskowski zdecydowanym faworytem. Premier ujawnia szczegóły

"Rafał Trzaskowski pokonuje kandydata PiS w pierwszej turze 40 do 28, a w drugiej 57 do 43. Radek Sikorski w pierwszej przegrywa z kandydatem PiS 28 do 30, ale w drugiej wygrywa 54 do 46. Wynik sondażu jednoznaczny, ale to wciąż tylko wskazówka. Siłę decyzji ma Wasz głos!" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk.

Do wyników badania odniósł się też Sikorski. "Wybory wygrywa się w drugiej turze. Cieszę się tak z wyniku Rafała Trzaskowskiego, jak i z faktu, że po tygodniu prekampanii idziemy łeb w łeb. Do wyborów 6 miesięcy, to będzie brutalna kampania, ale dynamika jest po naszej stronie!" - napisał na platformie X.

- Z tego, co słyszę tam jest olbrzymia przewaga w każdym możliwym aspekcie. Przecież od początku mówiliśmy, że chcemy wybrać kandydata, który ma każdą możliwą szansę wygrania w drugiej turze, a pierwsza tura też jest bardzo ważna - skomentował wyniki na swojej konferencji prasowej Trzaskowski.

Sondaż prezydencki KO. Politycy komentują wyniki

- Wydaje mi się, że te wyniki konkludują sprawę bardzo jasno, jeżeli chodzi o to, kto ma większe szanse. Natomiast na końcu decyzje podejmą w najbliższy piątek oczywiście członkinie i członkowie Koalicji Obywatelskiej - dodał prezydent stolicy.

Ogłoszenie wyników sondażu premier zapowiedział w niedzielę. Wcześniej zamieścił w serwisie X oraz na Instagramie wpisy zawierające internetową prawyborczą ankietę dla użytkowników portalu.

"Fascynujące! Na X i na Instagramie, przy rekordowej frekwencji, identyczne proporcje, ale różni zwycięzcy. Sonda powiedziała nam więcej o naturze obu platform i ich użytkownikach niż o szansach kandydatów. Ale to dopiero rozgrzewka. A już jutro wielki sondaż wśród ogółu wyborców!" - napisał w serwisie X lider KO.

Wybory prezydenckie 2025. Prawybory w Koalicji Obywatelskiej

Przypomnijmy: W prawyborach uczestniczyć będą członkowie partii wchodzących w skład KO: PO, Nowoczesnej, Inicjatywy Polska i Zielonych. Głosowanie odbędzie się 22 listopada, od godziny 8 do północy, a wyniki mają być znane następnego dnia. Członkowie partii tworzących KO oddadzą swój głos w pełni anonimowo, za pośrednictwem zabezpieczonych SMS-ów. Głosowanie będzie koordynować zewnętrzna firma.

Wpierw wylosowano numery i nazwiska: "jedynkę" otrzymał Trzaskowski, a "dwójkę" Sikorski. Aby głos był ważny, trzeba będzie odesłać "1" albo "2" - algorytm będzie odczytywał tylko te numery. Jeśli ktoś popełni błąd i wyśle SMS o treści "1 i 2", liczyć się pierwsza cyfra (głos na Trzaskowskiego). Zwycięzca prawyborów zostanie kandydatem KO w wyborach prezydenckich w 2025 r. 7 grudnia na Śląsku polityk ten zaprezentuje swój program wyborczy.

NN / Polsatnews.pl