Z doniesień portalu niezależna.pl wynika, że w Prawie i Sprawiedliwości mogą odbyć się prawybory w celu wyłonienia kandydata, który stanąłby do wyścigu o fotel prezydencki. Pod uwagę brane są cztery nazwiska: Marcin Przydacz, Karol Nawrocki, Tobiasz Bocheński i Mariusz Błaszczak.

Prawybory w PiS. Jarosław Kaczyński: Decyzja jeszcze nie zapadła

Jarosław Kaczyński ocenił podczas piątkowej konferencji w Sejmie, że jego partia "jest bezradna wobec nowych informacji kreowanych przez media". - Nie ma w tej chwili żadnej ostatecznej decyzji w tej sprawie. Kwestia prawyborów była omawiana już od wielu tygodni, ale decyzja nie zapadła - oświadczył prezes PiS.

- Co do listy kandydatów nie będę się wypowiadał, bo chcemy jeszcze tę sprawę zachować w dyskrecji ze względów oczywistych - mówił Kaczyński. - Proszę mi wybaczyć, ale będę musiał prosić o cierpliwość, nie taką znów długotrwałą - dodał prezes.

Wybory prezydenckie. Mariusz Błaszczak o możliwym "domknięciu systemu"

Kaczyński dopytywany, czy któryś z potencjalnych kandydatów prowadzi w wewnętrznych badanych, Kaczyński stwierdził, że "problem polega na tym, że są remisy". - Gdyby ich nie było, to być może już byłaby decyzja. Krótko mówiąc, mamy dużo dobrych kandydatów - ocenił.

Obecny na konferencji Mariusz Błaszczak podkreślał, że wybory prezydenckie to "sprawa bardzo ważna dla przyszłości kraju". - Bardzo istotne jest to, żeby system nie został domknięty, żeby to kandydat Prawa i Sprawiedliwości zwyciężył - mówił szef klubu PiS.

Błaszczak również prosił o "chwilę cierpliwości". - Przedstawimy naszego kandydata, takiego, który będzie miał szansę zwycięstwa - stwierdził.