Rafał Trzaskowski odwiedził w sobotę Nową Hutę, gdzie podczas spotkania odnosił się do nadchodzących wyborów prezydenckich oraz prawyborów, które wyłonią kandydata na prezydenta w KO.

Trzaskowski w Krakowie. "CPK dla Polski"

W pewnym momencie, podczas gdy prezydent Warszawy przemawiał, za jego plecami pojawił się baner z napisem "CPK w Polsce, nie w Berlinie".

- O CPK też porozmawiamy - zwrócił się do grupy, która wznosiła okrzyki. - Na tym to polega, że jesteśmy partią demokratyczną. Robimy otwarte spotkania i jeżeli się pojawiają jakieś postulaty, to oczywiście się do nich odniesiemy. Prosiłbym w pytaniach, w pytaniach - mówił do nieoczekiwanych gości, który po chwili zaczęli opuszczać salę.

- Zadacie państwo pytanie, spokojnie, bez nerwów, już uciekacie? - pytał Trzaskowski. - Poczekajcie, chcieliście zadać jakieś pytanie - mówił.

Trzaskowski: Niektórzy nie dorośli do demokracji

Po chwili zwrócił się do pozostałych uczestników spotkania: widzicie, niektórzy nie dorośli do demokracji. - Najgorsze jest to, że ja nie wiem właściwie, o co im chodziło. Weszli, pokrzyczeli i uciekli - stwierdził.

Włodarzowi stolicy, który aspiruje do startu w wyborach prezydenckich incydent posłużył za dowód, "jak ważne jest doświadczenie". - Żeby nie pękać pod presją, żeby kogoś nie poniosło, żeby umieć panować nad językiem. Bo prezydent, który jest nam potrzebny, to prezydent przewidywalny, który potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji - podkreślił.