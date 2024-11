- Ataków nie dokonuje się słowami. Takich rzeczy się nie ogłasza. Rakiety przemówią same za siebie - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wcześniej media przekazały, że administracja Joe Bidena dała zielone światło na użycie przez Ukrainę amerykańskiej broni dalekiego zasięgu, która może uderzać w głąb Rosji.

- Dziś wiele mediów podaje, że otrzymaliśmy pozwolenie na podjęcie odpowiednich działań. Ale ataków nie dokonuje się słowami. Takich rzeczy się nie ogłasza. Rakiety przemówią same za siebie - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym przemówieniu.

O zniesieniu ograniczeń ws. ATACMS poinformowała w niedzielę wieczorem agencja Reutersa oraz amerykańskie media.

Reakcja Rosji. "Bezpośredni udział krajów NATO"

Do sprawy odniosła się rzecznika MSZ Rosji Marija Zacharowa.

- Putin wypowiadał się już na temat decyzji o wystrzeleniu zachodnich rakiet dalekiego zasięgu na terytorium Rosji - powiedziała cytowana przez agencję TASS.

ZOBACZ: Media: USA zniosły ograniczenia. Ukraina może uderzać w głąb Rosji

Rzeczniczka MSZ Rosji nawiązała do wypowiedzi, w której stwierdził, że dla Moskwy będzie to "bezpośredni udział" krajów NATO w wojnie w Ukrainie, twierdząc, że "zmieni to zasadniczo istotę, naturę konfliktu".

- Będzie to oznaczać, że kraje NATO, USA i państwa europejskie walczą z Rosją - powiedział wówczas rosyjski prezydent.

Sikorski: Biden odpowiedział w języku Putina

Doniesienia w tej sprawie skomentował też szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. "Prezydent Biden odpowiedział w języku, który Władimir Putin rozumie" - oznajmił.

Jak dodał, "ofiara agresji ma prawo się bronić. Siła odstrasza, słabość prowokuje".

ZOBACZ: Władimir Putin porozmawia z Donaldem Trumpem? Kreml: Czysta fikcja

Podobny komentarz zamieścił wiceszef obrony narodowej. "Rosja zna tylko jeden język - język siły. Bardzo dobra decyzja Prezydenta USA" - napisał Cezary Tomczyk.

Czym są pociski ATACMS?

ATACMS to amerykański system rakietowy ziemia-ziemia, opierający się na (napędzanych paliwem stałym) pociskach balistycznych bardzo krótkiego zasięgu. Jest zaliczany do broni precyzyjnego rażenia. Ich zasięg ma wynosić do 300 km.

Pierwsze rakiety ATACMS, w tym przypadku średniego zasięgu trafiły po raz pierwszy na Ukrainę jesienią ubiegłego roku. Pociski miały zasięg około 160 kilometrów i zawierały subamunicję kasetową. Pierwsze użycie zostało potwierdzone 17 października.

Zdaniem ekspertów przekazanie rakiet ATACMS o zwiększonym zasięgu da Ukraińcom możliwość przeprowadzania uderzeń przeciwko krytycznym celom, jakim są m.in. lotniska, baterie obrony powietrznej, centra łączności i centra dowodzenia.