Takie zmiany mogą świadczyć o raku. Pojawiają się w okolicy twarzy

Te choroby nie są w Polsce szczególnie częste, dlatego świadomość społeczeństwa na ich temat jest ograniczona. Trzykrotnie częściej dotykają one mężczyzn niż kobiet, a najbardziej narażeni są starsi panowie. Nowotwory jamy ustnej - przy wczesnym wykryciu - można z dużym prawdopodobieństwem wyleczyć. Dlatego rozpoznanie objawów jest niezwykle istotne.

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów rak wargi, jamy ustnej lub gardła stanowił niemal 4 proc. wszystkich diagnoz nowotworów złośliwych u mężczyzn w Polsce w 2020 roku. Stanowił także 1,5 proc. diagnoz u Polek.

Te statystyki są zbliżone do danych z innych krajów. Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) poinformowało o ponad 45 tysiącach zachorowań w 2020 roku, z trzykrotnie częstszą diagnozą wśród mężczyzn niż kobiet.

Rak jamy ustnej. Niepokojące objawy

Powyższe liczby pokazują, że ten typ nowotworów nie jest najczęstszym zagrożeniem dla społeczeństwa. Niestety, może to uśpić czujność i prowadzić do bagatelizowania pewnych objawów lub niekojarzenia ich z ryzykiem tej choroby.

Z tego powodu warto być szczególnie wyczulonym na następujące symptomy, które mogą świadczyć o poważnych dolegliwościach w okolicach jamy ustnej:

nadżerki, które nie goją się w okresie około dwóch tygodni,

czerwony bądź biały nalot,

problemy z połykaniem, przeżuwaniem, mówieniem, poruszaniem szczęki i/lub języka,

obrzęki w okolicach głowy i szyi,

znacząca utrata wagi,

ciągły nieprzyjemny oddech,

bóle ucha.

Długotrwałe utrzymywanie się tych objawów powinno skłonić do wizyty u lekarza. Istnieją też pewne grupy osób, które są szczególnie narażone na tę chorobę. Należą do nich:

palacze (papierosów, fajek, fajek wodnych, cygar),

użytkownicy produktów tytoniowych, także tych do żucia czy ssania,

osoby spożywające nadmierne ilości alkoholu,

osoby nieprzykładające odpowiedniej wagi do higieny jamy ustnej, nieodwiedzające stomatologa,

nosiciele wirusa HPV,

ludzie mający w rodzinie przypadki zachorowania na tego rodzaju raka.

Ministerstwo Zdrowia i NFZ ostrzegają, że jednoczesne palenie tytoniu i spożywanie alkoholu jest szczególnie niebezpieczne. Wysokoprocentowe napoje podrażniają błonę śluzową, co ułatwia przenikanie do organizmu szkodliwych substancji zawartych w dymie papierosowym.

Nowotwory jamy ustnej. Jak są leczone?

Według brytyjskiego Cancer Research wczesne wykrycie znacznie zwiększa szanse przeżycia. W przypadku pierwszego stadium nowotworu prawdopodobieństwo przeżycia przez co najmniej pięć lat wynosi ponad 85 proc. W trzecim stadium szanse te spadają do ponad 55 proc., a w czwartym - do 35 proc.

Na rokowanie wpływa również miejsce, w którym wykryto zmianę nowotworową w jamie ustnej. Ważnymi czynnikami są także aktywność fizyczna i ogólna sprawność pacjenta.



Wybór metody leczenia zależy od umiejscowienia guza, jego rozmiaru oraz stanu zdrowia pacjenta. Lekarze mogą zdecydować się na usunięcie zmiany (co czasami wiąże się z koniecznością operacji plastycznej), radioterapię (jeśli chorobę uda się wykryć we wczesnym stadium) lub chemioterapię.