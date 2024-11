Tych warzyw lepiej nie łącz ze sobą. Tracą cenne właściwości

Bogate w składniki odżywcze, minerały i przeciwutleniacze. Smaczne i sycące, sprawdzają się jako dodatek do każdego posiłku. Mowa o warzywach. Są wartościowym elementem zbilansowanej diety. Jak można przeczytać na stronie internetowej Uniwersytetu Harvarda, regularnie spożywane zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu przewlekłych chorób, w tym - chorób serca.

Włączenie różnorodnych warzyw do codziennej diety to sprawdzony sposób na lepsze funkcjonowanie organizmu. Warto natomiast wiedzieć, jak robić to w sposób właściwy, ponieważ nieodpowiednie połączenie warzyw sprawia, iż tracą swoje właściwości.

Klasycznym przykładem jest pomidor i ogórek. Osobno stanowią zdrowe i nietuczące warzywa, pełne witamin i minerałów. W połączeniu? Dietetyczka Tayna S. Kapoor ostrzega, że ogórek sprawia, iż witamina C zawarta w pomidorze ulega zniszczeniu i organizm nie ma z niej żadnej korzyści.

Nie tylko pomidor, czyli połączenia warzyw niszczące witaminę C

Dosedel M. wraz ze współpracownikami opublikował badania na łamach MDPI, które udowadniają, że witamina C działa w sposób wielokierunkowy. Uczestniczy w przemianie węglowodanów, białek i tłuszczów, odgrywa istotną rolę w powstawaniu tkanki łącznej, wpływa na szybkość gojenia się ran i złamań.

Zawarta w ogórku (jak również w papryce i natce pietruszki) askorbinaza odpowiada za niszczenie witaminy C. Smaczna i lekkostrawna sałatka z pomidorów i ogórków straci więc na wartości odżywczej, jeżeli te dwa warzywa znajdą się obok siebie.

Oczywiście nie należy wykreślać świeżych ogórków z jadłospisu. Można je spożywać do kanapek lub jako zdrową przekąskę, która zastąpi chociażby chipsy czy paluszki. Jak można przeczytać na portalu Healthline, ogórek jest bogatym źródłem potasu, magnezu, żelaza i cynku. Do tego zawiera całą paletę witamin z grupy B i jest nietuczący.

Alkohol i grzyby, ciężkostrawne połączenie smaków

Alkohol i grzyby to jedno z najbardziej szkodliwych połączeń, jakie można znaleźć na stole. W sezonie, gdy spożywa się grzyby, warto całkowicie zrezygnować z picia alkoholu. Jak potwierdza dietetyczka Julie B. Kramer z Northwell Health, grzyby stanowią swoiste wyzwanie dla układu trawiennego i dokładnie tak samo jak trunki mocno obciążają wątrobę.

A zatem tradycyjna zakąska, jaką można znaleźć w wielu polskich domach, czyli marynowane grzybki, pomimo istotnych walorów smakowych, w połączeniu z procentami prowadzi najczęściej do przykrych dolegliwości trawiennych, np. bólu brzucha.

Herbata z cytryną

Domowy sposób na przeziębienie stosowany od niepamiętnych czasów nie jest tak skuteczny, jak mogłoby się wydawać. Sok z cytryny sprawia, iż glin znajdujący się w liściach herbaty staje się przyswajalny dla organizmu.

To prawda, jak się jednak okazuje, jest mocno przerysowana. Według toksykologa dr hab. Pawła Strucińskiego, który rozmawiał z Serwisem Zdrowie, glin w takim zestawieniu jest faktycznie nieco bardziej przyswajalny, ale realnie nie szkodzi zdrowiu człowieka.

