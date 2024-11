Poranek rozpocznie się od bezchmurnego nieba i temperatury około 2,6 st. C, która będzie odczuwalna jako nieco chłodniejsza z uwagi na lekki wiatr o prędkości do 10 km/h. Od godziny 08:00 zacznie się pojawiać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wzrośnie do 4,8 st. C o 09:00. Po godzinie 10:00 można spodziewać się lekkiego zachmurzenia z temperaturą sięgającą 6,8 st. C.

W południe temperatura osiągnie 9,6 st. C, przy lekkim zachmurzeniu i wietrze o prędkości około 9,4 km/h. Między 13:00 a 15:00 chmury będą się zagęszczać, jednak nie przewiduje się deszczu.

Temperatura osiągnie swój dzienny szczyt 10,3 st. C około godziny 13:00, po czym zacznie stopniowo spadać. Wiatr w tym czasie będzie umiarkowany, a odczuwalna temperatura nieco niższa z uwagi na jego obecność.

Po zachodzie słońca, temperatura szybko spadnie do około 6,1 st. C o godzinie 17:00, a niebo pozostanie pochmurne.

Wieczór przyniesie dalsze ochłodzenie z minimalną temperaturą około 3,2 st. C przed północą. Wiatr osłabnie do około 6,4 km/h, a niebo będzie się stopniowo przejaśniać, co sprzyjać będzie wieczornym spacerom.

Od 00:00 do 06:00 temperatury od 2,8 do 2,6 st. C, bezchmurnie, wiatr od 8,8 do 10 km/h

Od 06:00 do 09:00 temperatury od 2,6 do 4,8 st. C, przy umiarkowanym zachmurzeniu, wiatr do 9,6 km/h

Od 09:00 do 12:00 temperatury od 4,8 do 9,6 st. C, przy małym zachmurzeniu, wiatr do 9,8 km/h

Od 12:00 do 15:00 temperatury od 9,6 do 10,3 st. C, pochmurnie, wiatr do 8,8 km/h

Od 15:00 do 18:00 temperatury od 6,1 do 8,6 st. C, pochmurnie, wiatr do 5,4 km/h