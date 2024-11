Optymalne ustawienie temperatury zależy od rodzaju kotła. Kotły kondensacyjne, które są najbardziej wydajne przy niższych temperaturach, najlepiej ustawić na poziomie od 30 do 50 stopni Celsjusza. Dzięki temu możliwa jest maksymalna kondensacja, co przekłada się na oszczędność gazu. Przekroczenie 60 stopni Celsjusza ogranicza kondensację, zmniejszając efektywność kotła i zwiększając rachunki.

Kotły tradycyjne wymagają wyższych temperatur, zwłaszcza podczas mrozów. Przy wyjątkowo niskich temperaturach można je ustawić na 65-70 stopni Celsjusza. To umożliwia efektywne ogrzewanie starszych budynków o słabszej izolacji. W cieplejsze dni warto obniżyć temperaturę do około 40-50 stopni Celsjusza, aby zmniejszyć zużycie gazu.

Jaką temperaturę dobrać do rodzaju ogrzewania?

Temperatura kotła gazowego powinna być dostosowana do rodzaju systemu grzewczego. W przypadku tradycyjnych kaloryferów konieczne będzie ustawienie wyższej temperatury. Aby szybko nagrzać pomieszczenia, należy ustawić poziom ogrzewania na 55-70 stopni Celsjusza (szczególnie w przypadku starszych kaloryferów, takich jak żeliwne).

ZOBACZ: Jedna z głównych przyczyn śmierci Polaków. Objawy można zobaczyć na twarzy

Ogrzewanie podłogowe wymaga natomiast innych ustawień. Wystarczająca będzie temperatura w zakresie 30-45 stopni Celsjusza, ponieważ ciepło jest emitowane przez dużą powierzchnię. To pozwala na mniejsze zużycie gazu i jest bardziej odpowiednie dla kotłów kondensacyjnych.

Skutki złego ustawienia temperatury sterownika i kotła

Niewłaściwa regulacja temperatury kotła i sterownika może prowadzić do znacznych strat finansowych oraz uszkodzeń samego urządzenia. Zbyt niska temperatura powoduje, że kocioł musi pracować dłużej, aby utrzymać odpowiedni poziom ciepła w pomieszczeniach. To prowadzi do wyższego zużycia gazu. Długotrwałe działanie przy niskiej temperaturze może także skutkować kondensowaniem się pary wodnej, a w efekcie zwiększyć wilgotność w pomieszczeniach, co sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów.

ZOBACZ: Wystarczy włożyć to za kaloryfer. Zaoszczędzisz na ogrzewaniu

Z kolei zbyt wysoka temperatura jest równie szkodliwa. Wzrost temperatury powoduje, że kocioł działa z większymi obciążeniami, co prowadzi do szybszego zużywania się elementów grzewczych, takich jak wymiennik ciepła. Dodatkowo, wyższa temperatura oznacza większe zużycie energii oraz wzrost poziomu awarii.

Co ze sterownikiem?

Możliwości obniżenia rachunków nie kończą się na ustawieniach kotła. Kluczowe znaczenie ma również sterownik, który pozwala zarządzać temperaturą w domu. W ciągu dnia warto ustawić temperaturę na 20-21 stopni Celsjusza, co zapewnia komfort cieplny mieszkańcom. Natomiast w nocy oraz podczas nieobecności temperaturę można obniżyć do 19 stopni. Automatyczne sterowniki dobowo-tygodniowe umożliwiają precyzyjne zarządzanie ciepłem, co przekłada się na realne oszczędności.

red / polsatnews.pl