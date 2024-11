Dzisiejszy dzień w Warszawie przywita nas dużym zachmurzeniem, z temperaturą maksymalną sięgającą 10,1 st. C., a minimalną 5,6 st. C. Choć deszcz nie jest przewidywany, wiatr osiągnie prędkość do 19,3 km/h. Wschód słońca nastąpi o 06:57, a zachód o 15:44.

Poranek rozpocznie się z temperaturą w okolicach 7 st. C., a odczuwalna temperatura będzie wynosić około 4 st. C. Przez większość poranka utrzyma się duże zachmurzenie, jednak bez opadów. Wiatr będzie wiał z prędkością od 15,9 do 17,3 km/h, co może sprawiać wrażenie chłodniejszej aury.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy

Wczesne popołudnie przyniesie najwyższą temperaturę dzisiejszego dnia, sięgającą 10,1 st. C., z odczuwalną na poziomie 8,8 st. C Zachmurzenie pozostanie duże, ale nie powinno padać.

Wiatr osiągnie maksymalną prędkość 19,3 km/h, co może być odczuwalne podczas spacerów. Około godziny 15:00 zachmurzenie nieco się zmniejszy, przechodząc w zachmurzenie małe.

Wieczór i noc w Warszawie

Wieczorem temperatura zacznie stopniowo spadać do około 6,3 st. C., z odczuwalną w granicach 3,2 st. C. Niebo stanie się bezchmurne po godzinie 20:00, co może sprzyjać wieczornym spacerom lub obserwacji gwiazd.

Wiatr osłabnie do około 13,9 kilometrów na godzinę, co uczyni wieczór spokojniejszym.

Godzinowa prognoza

Od 06:00 do 09:00 temperatury wzrosną z 6,8 do 7,4 st. C., przy dużym zachmurzeniu. Wiatr z prędkością od 15,9 do 17,3 kilometrów na godzinę, bez opadów.

Od 10:00 do 13:00 temperatury wzrosną do 10,0 st. C., a odczuwalna do 8,8 st.. Zachmurzenie duże, z wiatrem osiągającym 19,3 kilometrów na godzinę.

Od 14:00 do 17:00 temperatury zaczną spadać, od 10,1 do 8,0 st. C., z malejącym zachmurzeniem. Wiatr stopniowo osłabnie.

Od 18:00 do 23:00 wieczór przyniesie bezchmurne niebo, z temperaturą spadającą do 5,7 st. C. Wiatr w granicach od 13,9 do 17,1 km/h

Porównanie historyczne

W porównaniu do ostatnich pięciu dni, dzisiejsza temperatura będzie zdecydowanie wyższa. W minionym tygodniu dominowały niższe temperatury, w granicach 0,41 do 2,39 st. Celsjusza, z dużym zachmurzeniem i sporadyczną mżawką. Dzisiejszy dzień, choć pochmurny, jest cieplejszy, co może być miłym zaskoczeniem.

Na koniec, warto wykorzystać ten dzień na aktywności na świeżym powietrzu, zwłaszcza po południu, gdy pogoda stanie się nieco przyjemniejsza. Pamiętajmy jednak o cieplejszym ubraniu, ponieważ wiatr może obniżać odczuwalną temperaturę.

