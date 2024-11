Nad Polskę zacznie wkraczać zatoka niżu znad Morza Norweskiego, a wraz z nią strefa ciepłego frontu atmosferycznego. W górach wciąż jednak będzie mroźnie, a szczyty pozostaną ośnieżone.

Pogoda. Opady śniegu i mróz

W piątek wystąpią pierwsze przejaśnienia z miejscowymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie od 3 st. C na południowym wschodzie do 9 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.

Wysoko w górach przewidywane opady śniegu. Porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie się utrzyma, a rozpogodzenia są spodziewane na południu i południowym zachodzie. Miejscami możliwe niewielkie opady deszczu i mżawki.

Temperatura wyniesie od 0 st. Celsjusza na południowym wschodzie i południu kraju do 6 st. C na północnym zachodzie i 7 st. C nad samym morzem. Na południu kraju, szczególnie w rejonach górskich znacznie chłodniej - termometry pokażą miejscami -3 st. C.

W sobotę na północy i wschodzie zachmurzenie duże ze słabymi opadami deszczu. Niemal w całej Polsce temperatury znacznie wzrosną i wyniosą od 5 do 10 st. C. Chłodniej będzie tylko na południowym wschodzie - od 0 do 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty. W górach porywy wiatru wyniosą od 70 do 85 km/h.

Trudne warunki w górach i na drogach. Jest ostrzeżenie IMGW

IMGW wydał ostrzeżenie przed marznącym deszczem lub mżawką powodującą gołoledź, które mogą wystąpić na południu Polski. Objęte nim są powiaty: nowosądecki, gorlicki, jasielski, krośnieński, sanocki, leski.

Ostrzeżenie obowiązuje od 15 listopada od godziny 8:00 rano do 16 listopada do godziny 10:00.

Trudne warunki pogodowe występują także w górach. Panuje mróz, a szczyty pokryte są warstwą śniegu. Termometry w Zakopanem pokazały -1 st. C. Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) ostrzegają turystów i proszą o zachowanie szczególnej ostrożności.

Cienka warstwa śniegu i oblodzone szlaki mogą być przyczyną poważnych wypadków.

"Należy zachować szczególną ostrożność. Poślizgnięcie się w stromym terenie grozi upadkiem z wysokości. Dodatkowym utrudnieniem w partiach graniowych jest niski pułap chmur, który ogranicza widzialność i utrudnia orientację w terenie, co może być przyczyną pobłądzeń" - napisał w komunikacie turystycznym TPN.