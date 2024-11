Dziś w Poznaniu czeka nas typowy jesienny dzień z umiarkowanym zachmurzeniem. Maksymalna temperatura osiągnie 9,9 st. C., a minimalna wyniesie 4,9 st. C. Nie przewiduje się opadów, a prędkość wiatru osiągnie do 22,9 km/h. Wschód słońca nastąpi o 07:14, a zachód już o 15:59, co przypomina nam o coraz krótszych dniach jesieni.

Poranek w Poznaniu rozpoczął się dużym zachmurzeniem i temperaturą od 6,6 do 8,4 st. C, przy odczuwalnej temperaturze od 3,1 do 5,2 st. C. Wiatr wieje z prędkością od 18,0 do 21,9 km/h, co może sprawić, że odczuwalna temperatura będzie nieco niższa. Do godziny 11:00 zachmurzenie będzie stopniowo malało, a szansa na opady pozostaje zerowa.

Popołudniowa prognoza dla Poznania

Popołudnie przyniesie lekkie ocieplenie, z temperaturą wzrastającą do 9,9 st. C około godziny 13:00. Odczuwalna temperatura będzie wynosiła od 7,0 do 7,2 st. C.

ZOBACZ: Powiew zimy. Śnieg spadnie nie tylko w górach

Zachmurzenie będzie małe, a później bezchmurne niebo pozwoli na chwilę słońca. Wiatr osiągnie prędkość do 22,9 km/h, ale jego siła będzie stopniowo maleć.

Wieczór i noc w Poznaniu

Wieczorem temperatura spadnie do około 6,1 st. C o godzinie 18:00, a odczuwalna będzie wynosić około 3,0 st. C. Bezchmurne niebo i spokojniejszy wiatr, osiągający około 16,2 km/h, stworzą przyjemne warunki do wieczornego spaceru. W nocy temperatura spadnie do 4,9 st. C, z małym zachmurzeniem i bez opadów.

Godzinowa prognoza

Od 06:00 do 09:00 temperatura spadnie z 7,6 do 6,3 st. C przy dużym zachmurzeniu. Wiatr będzie osiągał prędkość od 18,3 do 18,5 km/h

Od 10:00 do 13:00 temperatura wzrośnie z 7,2 do 9,9 st. C, a zachmurzenie zmniejszy się z umiarkowanego do małego. Wiatr w tym czasie osiągnie prędkość do 22,9 km/h

Od 14:00 do 17:00 niebo będzie bezchmurne, a temperatura spadnie z 9,9 do 6,6 st. C. Wiatr zmniejszy się do 15,5 km/h

Od 18:00 do 23:00 temperatura będzie się wahać od 6,1 do 4,9 st. C przy zmiennym zachmurzeniu, a wiatr osiągnie prędkość do 20,2 km/h

Porównanie z minionym tygodniem

W porównaniu do ostatnich dni, dzisiejsza pogoda w Poznaniu będzie zdecydowanie cieplejsza. W ubiegłym tygodniu dominowały niższe temperatury, oscylujące wokół 0,2 do 4,4 st. C, z przewagą zamgleń.

ZOBACZ: Śnieg i oblodzone drogi. Nagły zwrot w pogodzie

Dzisiejsze warunki pogodowe będą bardziej sprzyjające dla aktywności na świeżym powietrzu, co może być miłą odmianą po chłodniejszych i bardziej pochmurnych dniach.

Na koniec warto pamiętać, że choć jesienne dni są coraz krótsze, to chwile słońca można wykorzystać na krótki spacer lub relaks na świeżym powietrzu. Warto też przygotować się na nadchodzące chłodniejsze dni, które są typowe dla tej pory roku.

WIDEO: Prognoza pogody - czwartek, 7 listopada - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / polsatnews.pl