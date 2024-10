Zima zbliża się wielkimi krokami, do następnej pory roku szykuje się bóbr z Morskiego Oka - informuje Tatrzański Park Narodowy. Zwierzę, by powiększyć swoje żeremie ścina gałęzie i transportuje wodą.

- Końcówka października, noce na minusie, szlak wokół Morskiego Oka jest już mocno oblodzony - przekazuje w sobotnim nagraniu leśniczy Tatrzańskiego Parku Narodowego Grzegorz Bryniarski.

Jak podkreślił, zbliżamy się do zimy, co widać po zachowaniu zwierzyny. Do zimowego snu szykują się już i świstaki, i niedźwiedzie.

Bóbr znad Morskiego Oka szykuje się do zimy

Grzegorz Bryniarski zwrócił uwagę, że do zimy szuje się także bóbr znad Morskiego Oka.

- Bóbr w Morskim Oku nadal jest i wydaje się, że jest ich więcej. Pod Mnichem przed Dwoistą Siklawą, idąc szlakiem wzdłuż brzegu, znajduje się bobrowe żeremie. Tu sobie potem siedzi i śpi. Teraz są tam świeżo ścięte gałęzie jarzębiny i wierzby - przekazuje na nagraniu.

Leśniczy relacjonuje, że wokół Morskiego Oka zostały ścięte przez bobry drzewa liściaste i gałęzie, które teraz posłużą do powiększenia ich żeremia.

Pierwszy bóbr w tatrzańskim jeziorze pojawił się w 2021 roku. Zdaniem leśniczego obecnie na miejscu bobrów jest więcej. Bobry prowadzą nocny tryb życia, co nie ułatwia przyrodnikom ich obserwacji.

Prognoza pogody. Jaka będzie zima 2024?

Zgodnie z prognozami synoptyków IMGW weekend będzie ciepły i pogodny. "W weekend pogodę w Polsce nadal kształtować będzie wyż z centrum nad wschodnią Europą. Zapewni on nam na ogół suchą i słoneczną aurę. Padać nie powinno prawie nigdzie, z wyjątkiem sobotniej nocy na północy kraju, gdzie może spaść słaby deszcz lub mżawka" - prognozują.

Temperatura w ciągu dnia wzrośnie nawet do 20 st. C. Synoptycy IMGW nocami prognozują jednak spadek temperatury do około 0 st. C i przygruntowe przymrozki.

A jak wyglądają prognozy długoterminowe? Z analiz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, średnia temperatura w listopadzie 2024 roku i styczniu 2025 roku będzie wyższa, niż wykazują normy z lat 1991-2020. Natomiast w grudniu 2024 roku temperatura nie będzie odbiegać od normy, co oznacza, że nie powinniśmy spodziewać się srogiej zimy.

