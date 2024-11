Czterech mężczyzn z Los Angeles zostało zatrzymanych za spisek i próbę wyłudzenia odszkodowania. Do firmy ubezpieczeniowej zgłosili, że ich luksusowe auta zostały zdemolowane przez niedźwiedzia. Jak się okazało, za zwierzę przebrał się człowiek.

Czterech mieszkańców Los Angeles zostało aresztowanych po tym, jak sfingowali atak niedźwiedzia, aby wyłudzić odszkodowanie. 26-letni Ruben Tamrazian, 39-letni Ararat Chrikinian, 32-letni Vahe Muradkhabyan i 39-letni Alfiya Zuckerman usłyszeli zarzuty oszustwa ubezpieczeniowego i spiskowania.

Operacja "niedźwiedzi pazur". Cztery osoby z zarzutami

Departament Ubezpieczeń Kalifornii rozpoczął śledztwo w tej sprawie 28 stycznia 2024 roku, kiedy jedna z firm ubezpieczeniowych zgłosiła podejrzane działania swoich klientów. Mężczyźni twierdzili, że do ich Rolls-Royce'a zaparkowanego nad jeziorem Arrowhead w górach San Bernardino wszedł niedźwiedź i dokonał poważnych zniszczeń.

Na potwierdzenie swoich słów mężczyźni dostarczyli nagranie z monitoringu. Widać na nim jak zwierzę wchodzi do auta i demoluje wnętrze. Ruchy i wygląd misia od razu wzbudziły podejrzenia. Nie zgadzał się także gatunek - w tamtym regionie występują tylko niedźwiedzie czarne, a ten z nagrania był brązowy.

W tym samym czasie do innych firm ubezpieczeniowych wpłynęły dwa podobne zgłoszenia dotyczące luksusowych mercedesów. Były złożone przez te same osoby, z tą samą datą. Do nich także dołączono nagrania.

Departament poprosił biologa z kalifornijskiego Departamentu Ryb i Dzikiej Przyrody o przejrzenie trzech nagrań z rzekomym niedźwiedziami. Ekspert nie miał wątpliwości, że jest to człowiek w kostiumie. Podczas przeszukania jednego z domów podejrzanych znaleziono strój niedźwiedzia i sztuczne pazury.

Firmy ubezpieczeniowe, do których wpłynęły zgłoszenia, straciły łącznie 141 839 dolarów (ok. 580 tys.). Departament Ubezpieczeń Kalifornii współpracował z policją z Glendale i Kalifornijską Policją Drogową.

Operacja, ze względu na tematykę nosiła nazwę, "niedźwiedzi pazur". Sprawą zajmuje się prokuratura.