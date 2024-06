Mieszkanka Kanady pokazała w mediach społecznościowych nagranie z czarnym niedźwiedziem, który wszedł do jej samochodu i zasnął w środku. Okazuje się, że zwierzę niemal równo rok temu włamało się do tego samego auta.

Kayla Seward, mieszkanka Larder Lake w Ontario, obudzona hałasem w środku północy, wyszła na zewnątrz, aby sprawdzić, czy nikt nie włamuje się jej do auta. Na tylnych siedzeniach samochodu nie znalazła jednak złodzieja, a niedźwiedzia czarnego.

Zwierzę najprawdopodobniej otworzył sobie drzwi ciągnąc pyskiem za klamkę. Następnie weszło do środka i zniszczył siedzenia, zjadając piankę ze środka. Po wszystkim niedźwiedź zasnął.

Niedźwiedź włamał się do samochodu

Kayla przyjrzała się niedźwiedziowi i od razu rozpoznała go po oznaczeniach. Okazało się, że był to ten sam osobnik, który niemal równo rok wcześniej włamał się jej do tego samego samochodu.

- W zeszłym roku o tej porze niedźwiedź włamał się przez tylną szybę. Później został przetransportowany przez Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na odległość 200 km. No cóż, przeszedł całą tę drogę z powrotem, żeby się zemścić - powiedziała The Guardian.

Kobieta dodała, że jeszcze przed tym incydentem słyszała o niedźwiedziu włamującym się do aut. Rzecznik ministerstwa powiedział, że funkcjonariusze zajmujący się dziką przyrodą próbowali ponownie schwytać uciążliwego niedźwiedzia, ale niestety bezskutecznie.

Agencja Parks Canada szacuje, że w Kanadzie żyje ponad 380 tys. osobników z 600 tys. populacji niedźwiedzia czarnego w Ameryce Północnej. Gatunek ten nie jest agresywny w stosunku do człowieka. W ostatnich latach zauważono, że podchodzi coraz bliżej ludzkich osad, ale ma to związek z łatwym dostępem do żywności.