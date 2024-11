Royal Zoological Society of Scotland wezwało brytyjski rząd do zaostrzenia przepisów dotyczących używania fajerwerków. To reakcja na wydarzenia z zoo w Edynburgu, gdzie zmarła trzymiesięczna panda. Zdaniem weterynarzy przyczyną śmierci Roxie był silny stres w reakcji na petardy odpalone podczas tzw. Bonfire Night. Pod petycją w tej sprawie podpisało się ponad milion osób.