Prognoza pogody Kraków 15.11.2024 - Sprawdź, co Cię czeka!

Dziś w Krakowie czeka nas dzień pełen umiarkowanego zachmurzenia, z temperaturami maksymalnymi sięgającymi 8,5 st. C. Poranek przywita nas temperaturą minimalną wynoszącą 2,7 st. C. Wiatr osiągnie prędkość do 24,4 km/h, a deszcz nie powinien nas zaskoczyć, ponieważ prawdopodobieństwo opadów wynosi zero procent. Słońce wzejdzie o godzinie 06:52 i zajdzie o 15:57.

Od wschodu słońca do godziny 11:00 temperatura stopniowo będzie wzrastać z 4,4 do 7,7 st. C. Odczuwalna temperatura będzie nieznacznie niższa, zaczynając od 1,2 st. i osiągając 4,8 st. C. Poranek zapowiada się z dużym zachmurzeniem, które jednak nie przyniesie opadów. Wiatr będzie wiał z prędkością od 13,9 do 16,7 km/h, co może powodować uczucie chłodu.

Popołudniowa prognoza dla Krakowa

W południe temperatura osiągnie swój dzienny szczyt, wynosząc 8,5 st. C, przy odczuwalnej wartości około 5,7 st. C. Zachmurzenie umiarkowane nie powinno psuć nastroju, a wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość 17,5 km/h. W miarę zbliżania się do wieczora, około 17:00, temperatura spadnie do 5 st. C, a chmury będą się rozpraszać, co może pozwolić na chwilowe przejaśnienia.

ZOBACZ: Jaką temperaturę ustawić na piecu gazowym? Tak obniżysz rachunek

Wieczór i noc w Krakowie

Po godzinie 18:00 temperatura będzie się stopniowo obniżać, od 4,4 do 2,7 st. C w późnych godzinach nocnych. Odczuwalna temperatura w tym czasie spadnie z 1,9 do 0,3 st. C. Wieczór upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia, które z biegiem czasu ustąpi miejsca bezchmurnemu niebu. Wiatr będzie się uspokajał, osiągając prędkość poniżej 10 km/h.

Prognoza godzinowa

Od 00:00 do 06:00 temperatura od 4,4 do 4,5 st. C, przy dużym zachmurzeniu. Wiatr osiągnie prędkość od 24,3 do 15,6 km/h.

Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 4,5 do 5,3 st. C, wciąż pod dużym zachmurzeniem. Wiatr będzie słabszy, od 15,6 do 14,1 km/h.

ZOBACZ: Powinieneś to robić kilka razy dziennie. Organizm ci podziękuje

Od 09:00 do 12:00 temperatura będzie się wahać od 5,3 do 8,3 st. C, przy umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr w granicach od 14,1 do 17,4 km/h.

Od 12:00 do 15:00 temperatura osiągnie maksymalnie 8,5 st. C, z umiarkowanym zachmurzeniem. Wiatr będzie wiał z prędkością około 17,5 km/h.

Od 15:00 do 18:00 temperatura spadnie z 8,2 do 4,4 st. C, przy umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr osłabnie do 10,2 km/h.

Od 18:00 do 23:00 temperatura będzie się obniżać z 4,4 do 2,7 st. C, a niebo będzie bezchmurne. Wiatr poniżej 10 km/h.

Porównanie historyczne

W porównaniu do ostatnich dni, dzisiejsza pogoda w Krakowie przyniesie znaczną poprawę temperatur. Zaledwie dwa dni temu, 13 listopada, odnotowano spadek temperatury do -5 st. C. Dzisiejsza maksymalna temperatura 8,5 st. jest więc miłym ociepleniem po chłodnym początku tygodnia.

ZOBACZ: Zadbaj o rower przed zimą. Pięć cennych porad

Na koniec warto pamiętać, że pogoda potrafi zaskakiwać, dlatego warto mieć przy sobie cieplejszą odzież, szczególnie podczas wieczornych spacerów. Cieszmy się umiarkowanym zachmurzeniem i nieco wyższymi temperaturami, które mogą sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu.

WIDEO: Prognoza pogody - czwartek, 7 listopada - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / polsatnews.pl