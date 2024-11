Prognoza pogody dla Warszawy na 15 listopada 2024 roku

Dzisiejszy piątek w Warszawie zapowiada się z umiarkowanym zachmurzeniem i łagodnymi temperaturami. Wschód słońca nastąpi o godzinie 6:55, a zachód o 15:45. Maksymalna temperatura w ciągu dnia osiągnie 7,8 st. C, podczas gdy minimalna wyniesie 3,1 st. C. Wiatr będzie wiał z prędkością około 16,3 km/h, a ryzyko opadów jest zerowe.

Poranek w Warszawie przyniesie nieco chłodniejsze powietrze, z temperaturą wahającą się od 3,3 do 6,2 st. C. Odczuwalna temperatura może być niższa, od 0,8 do 3,7 st. C, ze względu na umiarkowany wiatr, który osiągnie prędkość do 12,5 km/h. Zachmurzenie będzie umiarkowane.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy

W południe temperatura wzrośnie do około 7,1 st. C, a odczuwalna wyniesie 4,8 st. C. Pogoda będzie nadal charakteryzować się umiarkowanym zachmurzeniem, a wiatr osiągnie prędkość do 12,5 km/h. Prawdopodobieństwo opadów pozostaje bardzo niskie, co czyni popołudnie idealnym czasem na spacer czy inne aktywności na świeżym powietrzu.

Wieczór i noc w Warszawie

Wieczorem i w nocy temperatura zacznie stopniowo spadać, osiągając około 4,8 st. C. Odczuwalna temperatura w nocy może wynieść nawet 1,3 st. C. Wiatr pozostanie umiarkowany, z prędkością do 16,3 km/h, a niebo będzie się st. przejaśniać, aż do stanu bezchmurnego.

Prognoza godzinowa

- Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 3,3 do 4 st. C, przy umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr będzie wiał z prędkością od 9,4 do 10,5 km/h.

- Od 10:00 do 13:00 temperatura będzie się wahać od 5,1 do 7,7 st. C, przy umiarkowanym zachmurzeniu i lekkim wzrostem prędkości wiatru do 12,5 km/h.

- W godzinach 14:00-17:00 temperatura utrzyma się na poziomie od 7,8 do 6 st. C, przy dużym zachmurzeniu i wietrze do 12,9 km/h.

- Wieczorem, od 18:00 do 23:00, temperatura spadnie z 5,7 do 4,8 st. C, a niebo stanie się bezchmurne, z wiatrem osiągającym 16,3 km/h.

Porównanie historyczne

Ostatnie pięć dni w Warszawie upłynęło pod znakiem niskich temperatur i dużego zachmurzenia. Dzisiejszy dzień przyniesie wyraźne ocieplenie i więcej słońca, co będzie miłą odmianą po kilku dniach pochmurnej aury. Poprzednie dni charakteryzowały się temperaturami oscylującymi wokół zera, z niewielkimi opadami mżawki.

Dzisiaj warto skorzystać z cieplejszej pogody, planując aktywności na świeżym powietrzu. Spacer w parku lub krótka wycieczka mogą być doskonałym sposobem na rozpoczęcie weekendu w dobrym stylu.

red. / Polsatnews.pl