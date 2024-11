Dwa różne "Punkty Widzenia" i "Debata Gozdyry". Nowości w ramówce Polsat News

Od 18 listopada na antenie Polsat News pojawią się dwa różne Punkty Widzenia: "Punkt Widzenia Jankowskiego" oraz "Punkt Widzenia Szubartowicza". Różni prowadzący, styl prowadzenia, goście i tematy - to nowy pomysł na dwa różne "Punkty widzenia" - od poniedziałku do piątku Grzegorz Jankowski od 16:30 i nowy prowadzący Przemysław Szubartowicz od 18:00.

Zmienia się tytuł wieczornego programu na "Debata Gozdyry", którego autorką, prowadzącą i najważniejszym atutem jest Agnieszka Gozdyra, jedna z najbardziej znanych, charyzmatycznych i dociekliwych dziennikarek w Polsce. "Debata Gozdyry" codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 19:50.

"Debata Gozdyry". Poniedziałek-piątek od 19:50

"Debata Gozdyry" to starcie na argumenty polityków i rozmowy z ekspertami. W programie zawsze żywiołowa dyskusja na kluczowe tematy o bieżącej sytuacji politycznej w kraju i na świecie. Agnieszka Gozdyra zadaje trudne pytania, nie ustępuje przed okrągłymi odpowiedziami i konsekwentnie domaga się konkretów. Często konfrontuje stanowiska i wypowiedzi polityków, co nie zawsze podoba się rozmówcom, niektórzy z nich nie wytrzymują i wręcz wychodzą ze studia.

"Punkt Widzenia Jankowskiego" - od poniedziałku do piątku o 16:30

"Punkt Widzenia Jankowskiego" - program publicystyczny, w którym Grzegorz Jankowski rozmawia z politykami, publicystami i ekspertami. Dziennikarz znany jest z bardzo charakterystycznego stylu prowadzenia rozmów ze swoimi gośćmi: nie stroni od emocji w gorących dyskusjach, które prowadzi.

ZOBACZ: Echa wypadku w Warszawie. "Policja współpracuje z aplikacją dla piratów drogowych"

"Punkt Widzenia Szubartowicza" od poniedziałku do piątku o 18:00

"Punkt Widzenia Szubartowicza" - nowy format popołudniowo-wieczornych rozmów o polityce, sprawach społeczno-kulturowych. O ile Grzegorz Jankowski "rozpala emocje", o tyle Przemysław Szubartowicz będzie "negocjatorem". Od swoich gości - z różnych obozów politycznych będzie oczekiwał zdolności do spokojnej rozmowy i współpracy w celu rozwiązywania, a nie tworzenia problemów.

- Dajemy widzom dwa całkowicie różne "Punkty widzenia". Pokażemy dwa style dziennikarstwa, odmienne spojrzenie na ten sam problem czy zjawiska społeczno-polityczne. Taka różnorodność jest niezbędna. Dziennikarze nie będą mówić co i jak mamy myśleć, mają pokazać różną perspektywę a wnioski wyciągnie każdy z widzów - mówi Piotr Witwicki, Dyrektor Pionu Publicystyki i Informacji Telewizji Polsat.

Polsat News - najbardziej wiarygodna i obiektywna stacja informacyjna w Polsce

Codziennie Polsat News średnio ogląda 2,6 mln widzów, a łącznie informacje docierają w kanałach Polsatu do ponad 6,6 mln widzów. Obecnie informacje i publicystyka Polsatu to kanały informacyjne - Polsat News, Polsat News 2, Wydarzenia 24 oraz codziennie kilka wydań Wydarzeń. Informacje Polsatu to także silna część internetowa - poprzez Polsatnews.pl i Wydarzenia.Interia.pl. Łącznie 23 mln mieszkańców Polski co miesiąc korzysta z informacji dostarczanych przez Polsat - kanały i programy telewizyjne oraz portale i serwisy internetowe.

ZOBACZ: Polsat News i Interia jednymi z najbardziej wiarygodnych mediów w Polsce. Raport Reutera

Polsat News zbudował sobie pozycję najbardziej wiarygodnej i obiektywnej stacji informacyjnej w Polsce. Wysoką pozycję i zaufanie widzów Polsat News potwierdzają badania CBOS-u, według których Polsat News jest uznawany za najbardziej wiarygodny i bezstronny - o tym, że nie faworyzuje żadnej opcji politycznej, przekonanych jest 59% widzów.[1]

Według ostatniego raportu CBOS-u: "W ciągu ostatnich siedmiu lat wśród Polaków zmniejszyło się znaczenie telewizji i telewizyjnych programów informacyjnych jako najważniejszego źródła wiedzy o wydarzeniach w kraju i na świecie. […] Jedynie Polsat, w stosunku do 2016 roku, dzięki popularności Polsat News powiększył grono swoich odbiorców."[2]

[1] Postrzeganie telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych. Raport Centrum Badania Opinii Społecznej nr 106/2021

[2] Telewizja jako źródło informacji o bieżących wydarzeniach w kraju i na świecie. Raport Centrum Badania Opinii Społecznej nr 66/2023

WIDEO: Prezydent Puław trafi do aresztu w obronie boiska. "Nie pozwolę na szerzenie się zła" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl