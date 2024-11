Janusz Kowalski wyszedł ze studia Polsat News. "Broni pani putinowskiej narracji"

Janusz Kowalski stwierdził, że po katastrofie "decyzją Donalda Tuska" Rosja badała wrak. - Oddaliście wszystkie dowody stronie rosyjskiej - dodał.

- Kto przekazał wrak Rosjanom? - powtarzał pytanie, zwracając się do Karoliny Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej.

Prowadząca Agnieszka Gozdyra przypomniała, że w 2011 roku polscy prokuratorzy wojskowi i biegli polecieli do Moskwy, aby dokonać oględzin elementów wyposażenia samolotu Tu-154M.

Janusz Kowalski opuścił studio. "Wychodzę"

- Ale kto przekazał wrak? Niech się pani przygotuje do programu. Tusk zostawił wrak Rosjanom. Pani mówi nieprawdę. Broni pani narracji rosyjskiej. No i z czego się pani cieszy? - mówił dalej Janusz Kowalski.

- Ja przepraszam bardzo, wychodzę. Nie będę tej putinowskiej narracji słuchał - oświadczył polityk PiS.

WIDEO: Janusz Kowalski w "Debacie Dnia"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Agnieszka Gozdyra próbowała przekonać Kowalskiego, by został i kontynuował rozmowę.

- Już do pani nigdy nie przyjdę. Z panią się nie rozmawia - dodał poseł, po czym wyszedł ze studia.

Podkomisja smoleńska. MON składa zawiadomienia

W październiku Ministerstwo Obrony Narodowej zaprezentowało wnioski z raportu zespołu badającego prace podkomisji do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. Podkomisję w 2016 roku powołał ówczesny szef MON Antoni Macierewicz, który dwa lata później został jej przewodniczącym.

ZOBACZ: Mocny wpis Donalda Tuska. "Tak kończy architekt smoleńskiego piekła"

Resort obrony uważa, że prace podkomisji były nierzetelne, jej członkowie nie mieli kwalifikacji do badania wypadków lotniczych, a opinie ekspertów zostały przemilczane lub przeinaczone tak, aby pasowały do hipotezy o wybuchu, do którego miałby dojść na pokładzie samolotu Tu-154 M.

Zapowiedziano wówczas, że na podstawie raportu resort sfomułuje i skieruje 41 wniosków do prokuratury, w tym 24 dotyczące samego Antoniego Macierewicza.