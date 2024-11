Prognoza pogody dla Warszawy. Jaka będzie środa?

Środa w Warszawie zapowiada się chłodna i pochmurna, ale bez opadów. Słońce wstanie o 6:51, a zajdzie już o 15:48, co oznacza krótki dzień z dużym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna wyniesie 5 stopni Celsjusza, a minimalna 1. Wiatr będzie umiarkowany, osiągający prędkość do 9 km/h, a prawdopodobieństwo opadów pozostanie na poziomie zerowym.

Od wschodu słońca do godziny 11 temperatura będzie stopniowo wzrastać z 2,6 do 4,2 stopni Celsjusza. Zachmurzenie duże, co może wpływać na odczuwalny chłód, który wyniesie około 1,2 - 2,5 stopni Celsjusza. Wiatr z południowego zachodu osiągnie prędkość od 4,1 do 6,9 km/h, nie wpłynie jednak znacząco na komfort porannego spaceru.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy

W godzinach od 12:00 do 17:00 temperatura osiągnie swoje maksimum, sięgając 5 stopni Celsjusza. W tym czasie zachmurzenie zmniejszy się do umiarkowanego, a odczuwalna temperatura będzie oscylować między 2,9 a 3,5 stopnia Celsjusza. Wiatr będzie wiał z prędkością do 7,4 km/h.

ZOBACZ: Dwucyfrowy mróz i lawina śniegu? Wiemy, jaka będzie pogoda na grudzień 2024

Wieczór i noc w Warszawie

Wieczorem, od godziny 18:00, temperatura zacznie spadać, by o północy osiągnąć 1 stopień Celsjusza. Noc będzie bezchmurna, co pozwoli na spadek temperatury odczuwalnej nawet do -1,8 st. Wiatr będzie się wzmagał, osiągając prędkość do 9,3 km/h, co może potęgować uczucie chłodu.

Godzinowa prognoza

Od 6:00 do 9:00 temperatura wzrośnie z 2,6 do 3,1 st. C., z dużym zachmurzeniem i wiatrem o prędkości 4,8 - 5,9 km/h.

Od 10:00 do 13:00 temperatura wzrośnie z 3,7 do 5,0 st., przy nadal dużym zachmurzeniu, które zacznie się zmniejszać po południu.

Od 14:00 do 17:00 temperatura zacznie spadać z 5,1 do 3,5 st., z umiarkowanym zachmurzeniem i wiatrem o prędkości 6,8 - 7,3 km/h.

Od 18:00 do 21:00 temperatura spadnie z 3,0 do 1,9 st., a niebo stanie się bezchmurne, co pozwoli na spadek temperatury odczuwalnej poniżej zera.

Od 22:00 do północy temperatura spadnie do 1,1 st., a wiatr osiągnie prędkość 9,3 km/h, nadal przy bezchmurnym niebie.

Porównanie historyczne

W porównaniu do ostatnich pięciu dni pogoda w Warszawie będzie nieco cieplejsza. W minionym tygodniu dominowało zachmurzenie duże, a temperatura wahała się w granicach od 2 do 4 stopni Celsjusza. Przewidywany w środę brak opadów i nieco wyższa temperatura maksymalna mogą być miłą odmianą.

ZOBACZ: Pierwszy śnieg w prognozach na ten tydzień. Na ulicach i chodnikach będzie ślisko

Warto pamiętać, że mimo braku opadów, chłodny wiatr może powodować szybsze wychładzanie organizmu.

WIDEO: Kto kandydatem PiS na prezydenta? Morawiecki podał szczegóły Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / Polsatnews.pl