Przed nami pierwsze w tym sezonie opady śniegu. Choć nie będą zwiastowały trwałej zmiany, to i tak mogą mocno dać nam się we znaki. Już w środę biały puch sprawi, że na drogach zrobi się naprawdę ślisko. Amatorzy zimy muszą jednak uzbroić się w cierpliwość - w weekend znów czeka nas ocieplenie.

Do rozpoczęcia kalendarzowej zimy pozostał jeszcze ponad miesiąc, ale na dworze zrobiło się naprawdę zimno. W połowie tygodnia nad Polską zaczną wędrować fronty, przesuwające się na południowy wschód. Przyniosą one opady, które w połączeniu z oscylującymi wokół zera temperaturami, zgotują nam iście zimowy krajobraz. Na ulicach i chodnikach zrobi się niebezpiecznie ślisko.

Prognoza pogody. Przed nami pierwszy śnieg

Już w środę opady śniegu z deszczem, śniegu i krupy śnieżnej spodziewane są w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, na wschodzie woj. mazowieckiego, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, a także w Małopolsce, woj. opolskim, świętokrzyskim, na Śląsku i Dolnym Śląsku.

Największe ryzyko opadów wystąpi jednak w nocy z czwartku na piątek i w piątek rano. Wówczas na nizinach i wyżynach może spaść do 1-2 cm śniegu, zaś wysoko w górach do 5-10 cm.

W weekend czeka nas ponowne ocieplenie. Nawet 10 st. C

Pierwszy śnieg tej jesieni, ku rozpaczy prawdziwych amatorów białego puchu, nie pozostanie z nami na długo. W weekend czeka nas ocieplenie, a co za tym idzie, pokrywa śnieżna błyskawicznie się roztopi.



Zanim jednak na dobre wzrosną słupki rtęci, marznąca miejscami woda roztopowa stworzy na jezdniach tzw. szklankę. Warto pamiętać o tym, wychodząc rano z domów lub udając się w podróż samochodem.

Sobota i niedziela upłyną nam pod znakiem większych rozpogodzeń, choć deszczu także nie zabraknie. Co do temperatury, ta maksymalnie wyniesie nawet 10 st. C. Śnieg możliwy do zobaczenia już tylko wysoko w górach.