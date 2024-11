We wtorkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" pojawi się minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka. Prowadzący Bogdan Rymanowski spyta gościa m. in. o wpływ wygranej Donalda Trumpa na politykę w UE oraz o pomoc dla walczącej Ukrainy. Transmisja od godziny 19:15.