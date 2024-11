Informacja o rozmowie polskiego prezydenta z Donaldem Trumpem padła w trakcie briefingu prasowego tuż przed wylotem Andrzeja Dudy do Azerbejdżanu, gdzie odbywać się będzie szczyt klimatyczny.

- Przed chwilą odbyłem rozmowę z panem prezydentem. Dzwonił po to, żeby złożyć życzenia w związku z naszym świętem, z naszym Dniem Niepodległości. Prosił też, żeby podziękować Polakom za wsparcie. Przede wszystkim tym Polakom w Stanach Zjednoczonych, którzy głosowali w wyborach - stwierdził.

- Powiedział (Donald Trump - red.), że wie o tym, że znakomita większość Polaków w Stanach Zjednoczonych zagłosowała na niego. Powiedział, że jest za to ogromnie wdzięczny, że pamięta o Polsce i obiecuje nam wszystkim, że zawsze będzie o Polsce pamiętał w jak najlepszym tego słowa znaczeniu - dodał.

Andrzej Duda o spotkaniu z Donaldem Trumpem. Prezydent o "wstępnych ustaleniach"

W dalszej części swojej wypowiedzi Andrzej Duda ogłosił, że w trakcie rozmowy z prezydent elektem Stanów Zjednoczonych politycy zgodzili się co do organizacji spotkania, które ma odbyć się jeszcze przed oficjalnych zaprzysiężeniem Donalda Trumpa.

Prezydent poinformował, że ustalone zostały także tematy, które podjęte zostaną podczas tego wydarzenia.

- Rozmawialiśmy też w tym kontekście, że od 1 stycznia Polska obejmuje prezydencję w Unii Europejskiej. Jednym z priorytetów jakie mamy jest zacieśnianie więzi pomiędzy UE i Stanamy Zjednoczonymi m.in. na ten temat także z prezydentem elektem Donaldem Trumpem chcemy porozmawiać. Umówiliśmy się wstępnie, że do takiego spotkania dojdzie - mówił.

Prezydent Duda przekazał, że poza kwestią współpracy na linii Warszawa - Waszyngton, rozmowy dotyczyć będą także wojny w Ukrainie.

- To takie wstępne ustalenie, żaden konkretny termin nie został określony, to mają ustalić nasi współpracownicy, tak moment jak i miejsce, ale najważniejsze tematy rozmowy zarysowaliśmy. Są one oczywiste: kwestie bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej i nadchodzących wydarzeń, które będą miały miejsce (...) Będziemy także rozmawiali o sytuacji na Ukrainie. Donald Trump pytał mnie zresztą o moją ocenę tej sytuacji, więc tych tematów do omówienia mamy dużo - podsumował.