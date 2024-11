Prezydent Duda o wyborach w USA. Zwrócił się do Trumpa

"Gratulacja, panie prezydencie. Zrobiłeś to" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda. We środę rano stacja Fox News, powołując się na wyniki exit poll, przekazała, że Donald Trump został 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Zakończyło się głosowanie we wszystkich stanach w USA. Zliczanie będzie trwało jeszcze kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt godzin. Na oficjalne wyniki trzeba więc będzie jeszcze poczekać. Fox News powołując się wyniki exit poll wskazał, że wygrał Donald Trump.

Wyniki wyborów w USA. Andrzej Duda gratuluje Donaldowie Trumpowi

Gratulacje prezydentowi-elektowi złożył w krótkim wpisie prezydent Andrzej Duda.

"Gratulacja, panie prezydencie. Zrobiłeś to" - napisał.

W kwietniu br. Andrzej Duda spotkał się z kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Politycy spotkali się w prywatnym domu byłego prezydenta USA w wieżowcu Trump Tower. Spotkanie rozpoczęło się około 1:30 czasu polskiego, a zakończyło po godzinie 4:00.



- To było przyjacielskie spotkanie, w bardzo miłej atmosferze - mówił Andrzej Duda po odbytym spotkaniu.

ZOBACZ: Kwaśniewski o wygranej Trumpa. "Trzeba bić na trwogę"

Politycy podkreślali, że spotkanie odbyło się w przyjacielskich stosunkach, a amerykański kandydat zapewniał podczas rozmów o sympatii i uznaniu dla Polski. Sama kampania Trumpa określiła go i Andrzeja Dudę "wielkimi przyjaciółmi".

Radosław Sikorski: Europa musi pilnie wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo

- Naród amerykański podjął decyzję, którą szanujemy. Potwierdziła się słuszność polskiej polityki zagranicznej, polegająca na utrzymywaniu kontaktów politycznych zarówno z Demokratami, jak i Republikanami - oświadczył szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

Podziękował też obojgu kandydatom za ciepłe słowa o Polsce i potwierdzanie naszego sojuszu.

- Jestem w bieżącym kontakcie z najwyższymi przedstawicielami ds. bezpieczeństwa w obozie Donalda Trumpa - zapewnił.

ZOBACZ: Wygrana Donalda Trumpa. Viktor Orban był jednym z pierwszych

Szef MSZ podkreślił, że Europa "musi pilnie wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo".

- Wydatkami na obronność i decyzjami w sprawie polityki migracyjnej Polska robi to, co sojusznicy dopiero zaczną robić. Z odzyskaną wiarygodnością w UE i dobrymi stosunkami ze Stanami Zjednoczonymi Polska będzie liderem procesu zwiększania odporności UE - powiedział Sikorski.

Szymon Hołownia: To nie jest żaden koniec świata

Marszałek Szymon Hołownia w środę rano powiedział, że wyników wyborów w USA płynie kilka prostych wniosków.

- Po pierwsze to nie jest żaden koniec świata, to jest początek nowego świata (...) dzisiaj Europa, Polska dostały bardzo jasny sygnał, że muszą zacząć budować swój własny potencjał, zarówno gospodarczy, jak i potencjał bezpieczeństwa, bo nikt nie oczekuje, że Donald Trump będzie wycofywał amerykańskie wojska z Europy, to jest sprzeczne z amerykańskim interesem narodowym, natomiast możemy oczekiwać, że rozłożenie akcentów będzie radykalnie inne niż był odo tej pory - "umiesz liczyć, licz na siebie" - powiedział marszałek Sejmu.

Dodał, że "dzisiaj powinniśmy jasno zrozumieć, że Polska będzie liczyła się w tym porządku świata, który dzisiaj jest, jeśli będzie silna militarnie, gospodarczo".

- Ze swojej strony, pełniąc tę funkcję, którą pełnię będę robił wszystko, żeby mieć jak najlepsze relacje z tymi, których wybrali Amerykanie, z administracją, na którą postawili. To jest w polskim interesie narodowym, żebyśmy ze Stanami Zjednoczonymi, niezależnie od tego, kto nimi rządzi, utrzymywali jak najlepsze relacje - podkreślił marszałek Sejmu. Ocenił, że kluczowe znaczenie dla wyborów w USA były sprawy gospodarcze.

Zapytany, czy po wygranej Trumpa w USA, powinien zmienić się kurs polityki koalicji rządzącej odpowiedział, że "Polska to nie są Stany Zjednoczone".

ZOBACZ: Donald Trump zabrał głos. "To jest historyczny wynik"

- My mamy z nimi absolutnie wyjątkową relację. To jest nasz strategiczny partner, ale my musimy też mieć świadomość, że dzisiaj musimy budować nasz własny potencjał. To jest bardzo ważny punkt odniesienia dla każdego na świecie. Stany Zjednoczone mają potężną polityczną grawitację, ale dzisiaj lekcja, która płynie również z tego, jak głosują wyborcy w Stanach Zjednoczonych, jest taka, że musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo - odpowiedział Hołownia.

Podkreślił też, że budowa polskiego potencjału powinna polegać na tym, żeby Polska nie musiała liczyć wyłącznie na sojuszników. "Sojusznicy przyjdą, bo wierzymy w to, że przyjdą, bo mamy to napisane. Artykuł 5 NATO obowiązuje, obowiązuje nas wszystkich, również Stany Zjednoczone Ameryki, ale my musimy dzisiaj budować nasz własny potencjał bezpieczeństwa" - zaznaczył.

Marszałek Sejmu zwrócił także uwagę, że Amerykanie głosując na Trumpa dokonali recenzji polityki gospodarczej poprzedniej administracji.

Wszystko o wyborach prezydenckich w USA. Donald Trump czy Kamala Harris? Czytaj nasz raport specjalny

ZOBACZ: "Ameryka Wybiera" w Polsat News i Interii. Kamala Harris czy Donald Trump?