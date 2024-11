Marsz Niepodległości i inne wydarzenia. Obchody 11 listopada

Uroczystości z okazji 106. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się w poniedziałek rano.

Prezydent Andrzej Duda, a także przedstawiciele partii politycznych złożyli wieńce przed znajdującymi się przy Trakcie Królewskim pomnikami Ojców Niepodległości: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego. Następnie w Belwederze z okazji Narodowego Święta Niepodległości prezydent wręczył odznaczenia państwowe.

Święto Niepodległości. Główne obchody w stolicy

W Świątyni Opatrzności Bożej odbędzie się msza św. za Ojczyznę, a wieczorem także koncert patriotyczny pt. "Z Polskich Gór ku Wolności". Koncerty odbędą się także w Cytadeli Warszawskiej oraz w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Główne uroczystości z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i najważniejszych polityków, marszałków Sejmu i Senatu Szymona Hołowni oraz Małgorzaty Kidawy Błońskiej, wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza odbędą się w południe na pl. Piłsudskiego w Warszawie.

Po południu ulicami stolicy przejdzie Marsz Niepodległości. Jego uczestnicy przejdą z ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi przez most Poniatowskiego i dalej ulicami: Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie i Siwca na błonia Stadionu Narodowego. Zgromadzenie zaplanowano w godzinach 14-20. Tegoroczny przemarsz odbędzie się pod hasłem: "Wielkiej Polski, moc to my".

11 listopada. Uroczystości w innych miastach

Święto Niepodległości będzie uroczyście obchodzone w całym kraju. W Poznaniu, w parku im. św. Jana Pawła II po oficjalnej uroczystości, czyli apelu pamięci, odśpiewaniu hymnu i salwach armatnich zaplanowano piknik rodzinny, przygotowany m.in. przez jednostki straży pożarnej, policji i wojska. W Rzeszowie uroczystości odbędą się na placu Wolności przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. W Lublinie po mszy św. w intencji ojczyzny uczestnicy przemaszerują na Plac Litewski, gdzie odśpiewają hymn, złożą kwiaty pod pomnikami Nieznanego Żołnierza i Józefa Piłsudskiego.

W Krakowie po mszy w Katedrze Wawelskiej uczestnicy obchodów otrzymają biało-czerwone flagi, a następnie pochód patriotyczny przejdzie z Wawelu, przez ulicę Grodzką, Rynek Główny i ulicę Floriańską na plac Jana Matejki. Tam zaplanowano uroczystość patriotyczną przed Grobem Nieznanego Żołnierza, którą zakończy defilada z udziałem pojazdów reprezentacyjnych służb mundurowych oraz formacji kawalerii konnej. Wieczorem na Rynku Głównym odbędzie się 89. Krakowska Lekcja Śpiewania pod tytułem "Radosna Niepodległości".

We Wrocławiu odbędzie się organizowana przez magistrat oraz Centrum Historii Zajezdnia Radosna Parada Niepodległości. W Katowicach obchody zaplanowano na pl. Bolesława Chrobrego, gdzie po apelu pamięci i salwie honorowej przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego złożone zostaną wieńce. W archikatedrze Chrystusa Króla odbędzie się msza święta w intencji ojczyzny.

Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną tego dnia w 1918 r. naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

