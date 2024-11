Antyrakietowa baza w Redzikowie. Siewiera podał datę otwarcia

13 listopada otwarta zostanie baza tarczy antyrakietowej w Redzikowie - ogłosił w "Graffiti" szef BBN Jacek Siewiera. - To jest baza US Navy, ale podporządkowana jest pod dowództwo NATO. Jako baza amerykańska realizuje zadania obrony transatlantyckiej - wyjaśnił.

Jacek Siewiera zapowiedział, że w środę oficjalnie otwarta zostanie baza tarczy antyrakietowej w Redzikowie.

- Dziś prezydent prosto z obchodów państwowych udaje się do Azerbejdżanu, ale wracając, ląduje w Gdańsku, skąd uda się bezpośrednio na uroczystości oficjalnego otwarcia bazy antyrakietowej Aegis w Redzikowie. To jest baza US Navy, ale podporządkowana jest pod dowództwo NATO - Eucom, czyli dowództwo sił amerykańskich w Europie. Jako baza amerykańska realizuje zadania obrony transatlantyckiej - wyjaśnił szef BBN.

Jacek Siewiera o spotkaniu Duda-Trump. "Nie można wykluczyć"

Jacek Siewiera mówił również w poniedziałkowym "Graffiti", że spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem "nie można wykluczyć". Dopytywany z kolei o rozmowę prezydenta elekta USA z Władimirem Putinem, szef BBN stwierdził, że to "właściwe podejście, zwłaszcza, że wcześniej miała miejsce rozmowa z Wołodymyrem Zełenskim".

- Trudno się spodziewać powstrzymania działań zbrojnych czy ofensywy. Rosja dokonuje postępów na froncie, spycha wojska ukraińskie, niestety, z dużymi sukcesami - mówił Siewiera.

Szef BBN, nawiązując do głośnych propozycji Donalda Trumpa zakończenia wojny w Ukrainie, stwierdził, że "wielu specjalistów podkreśla, że odbicie terytoriów jest zadaniem ekstremalnie trudnym". - Wszelkie negocjacje, które miałyby prowadzić do pokoju, muszą się odnosić do rzeczywistości. Najważniejsze, żeby w tym procesie uczestniczyła Ukrainy - mówił Siewiera.

Zdaniem szefa BBN jest to "kwestia najbliższych miesięcy i zarysu tej rzeczywistej polityki prezydenta Donalda Trumpa, gdy już obejmie urząd".

Jacek Siewiera dopytywany był także o doniesienia o jego ewentualnym starcie w wyborach prezydenckich. - Wykluczam możliwość kandydowania w wyborach prezydenckich 2025 roku. Mam plany na 2025 roku. Swoje ambicje realizuję w życiu zawodowym - oświadczył Siewiera.

