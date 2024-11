Z powodu planowanego Marszu Niepodległości 2024 mieszkańcy Warszawy muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu. "Z uwagi na wyłączenie ruchu tramwajowego pomiędzy pl. Bankowym a Dworcem Wileńskim uruchomiona została zastępcza linia autobusowa "Za tramwaj", kursująca z częstotliwością co ok. 5 minut" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Przez cały poniedziałek zawieszone będzie kursowanie tramwajowych linii 13 i 22 oraz autobusowych 126 i 160. Linia 16 będzie kursowała wg specjalnego rozkładu jazdy, a linie 178, 503, 518, 520 i 521 na skróconych trasach. Między godz. 11 a 19 częściej kursuje metro: linia M1 - co ok. 4 min. a linia M2 - co ok. 5 min.

Fot. PAP/Szymon Pulcyn