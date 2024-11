Prezydent wręczył awanse generalskie. Wymowne słowa

W niedzielę, w przeddzień Święta Niepodległości, prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje oficerom Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Na stronach Kancelarii Prezydenta i Biura Bezpieczeństwa Narodowego opublikowano listę wszystkich awansowanych.

Na stopień generała broni mianowany został: generał dywizji Dariusz Parylak - Dowódca Wielonarodowego Korpusu Północny–Wschód.

Na stopień generała dywizji i wiceadmirała mianowani zostali:

generał brygady Tomasz Dominikowski – Dowódca Garnizonu Warszawa;

generał brygady Jarosław Górowski – Dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny–Wschód;

generał brygady Jacek Ostrowski – Inspektor Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;

kontradmirał Jarosław Wypijewski – Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Na stopień generała brygady mianowani zostali:

pułkownik Marcin Adamski – Dowódca 7. Brygady Obrony Wybrzeża; •pułkownik Tomasz Białas – Dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej;

pułkownik Tomasz Lenart – Zastępca Dowódcy Centrum Dowodzenia Operacjami Powietrznymi (Coalition Air Operaction Center – CAOC) w Uedem w Niemczech;

pułkownik Piotr Lisowski – Dowódca Litewsko–Polsko–Ukraińskiej Brygady LITPOLUKRBRIG;

pułkownik Jacek Perkowski – Zastępca Szefa Inspektoratu – Szef Sztabu w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych;

pułkownik Mieczysław Spychalski – Dowódca 10. Brygady Logistycznej;

pułkownik Wojciech Tański – Komendant 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego – Komendant Rejonu Zabezpieczenia Medycznego Wojsk.

Na stopień nadbrygadiera mianowani zostali:

st. brygadier Marek Hajduk – Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP;

st. brygadier Paweł Kielar – Opolski Komendant Wojewódzki PSP;

st. brygadier Wojciech Kruczek – Śląski Komendant Wojewódzki PSP.

Na stopień nadinspektora mianowani zostali:

insp. Tomasz Michułka – Zastępca Komendanta Głównego Policji;

insp. Tomasz Olczyk – Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu;

insp. Kamil Borkowski – Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku.

- Nie przez przypadek ta nominacja odbywa się dziś (10 listopada - red.), jednocześnie dla żołnierzy Wojskiego Polskiego i funkcjonariuszy oraz oficerów Policji i Straży Pożarnej. Dziś znakomicie wiemy - obserwując, co dzieje się na Ukrainie i obserwując, co musimy robić, żeby obronić naszą wschodnią granicę przed hybrydowym atakiem z Białorusi - że dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej musicie wszyscy służyć razem i synergia waszej służby ma dla bezpieczeństwa Polski i Polaków znaczenie fundamentalne. Dlatego cieszę się, że możemy te nominacje wręczyć wszystkim Panom jednocześnie - powiedział podczas uroczystości prezydent.

Jak dodał, od kilku lat uroczystości wręczenia nominacji generalskich mają "wielki ciężar gatunkowy". - Łatwo służy się bezpieczeństwu państwa, które w żaden sposób nie wygląda na zagrożone, ale te czasy minęły - zauważył. Wyrażając nadzieję, że dla Polski wrócą jeszcze "czasy spokoju", przypomniał, że również za wschodnią granicą toczy się wojna w Ukrainie.

Podkreślił też, że - przyjmując nominację generalską - "przyjmuje się nie tylko wspaniały akt wprowadzający żołnierza czy funkcjonariusza do wąskiego i elitarnego klubu generalicji Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim bierze się wielką odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo, za jej byt, być może za jej istnienie i przetrwanie".

- Dzisiaj z taką pieczołowitością, wydając pieniądze z budżetu RP, umacniamy bezpieczeństwo przez rozbudowywanie i modernizowanie armii, ale też służb, które na co dzień strzegą bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. To pierwszoplanowe Panów zadanie: dbanie o te procesy, by toczyły się jak najefektywniej, by nasz żołnierz jak najlepiej umiał wykorzystać swój sprzęt, by otrzymywał taki sprzęt, który rzeczywiście jest mu potrzebny - podsumowała głowa państwa.

Jak oświadczył natomiast szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, "racją stanu Rzeczypospolitej jest bezpieczeństwo i niepodległość". - Z wojskiem jakie mamy możemy powiedzieć naszym wrogom, że nigdy nie warto atakować. Dla tych wszystkich, którzy tego próbowali w historii zawsze się to źle kończyło. Do tego jest powołana armia i każdy obywatel Rzeczypospolitej - mówił podczas uroczystości Capstrzyku Niepodległości przed pomnikiem marszałka Piłsudskiego w Warszawie.

