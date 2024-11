Media: Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem

Prezydent-elekt Donald Trump rozmawiał w czwartek przez telefon z prezydentem Rosji Władimirem Putinem - podał "The Washington Post". To pierwsza rozmowa między przywódcami od momentu, gdy Trump wygrał wybory. Prezydent miał poradzić rosyjskiemu przywódcy, by nie eskalował konfliktu, a rozmowa dotyczyła "pokoju w Europie".