Jak wyjaśniła Magdalena Sroka, 4 listopada miała miejsce czwarta próba przesłuchania Zbigniewa Ziobry. Dwukrotnie były szef Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiał zwolnienia lekarskie.

Przewodnicząca komisji zwróciła uwagę na dwie możliwe procedury. Pierwsza to wniosek do sądu o karę porządkową za brak stawiennictwa na wezwanie komisji. Natomiast druga zakłada wniosek do Sejmu o odebranie immunitetu Ziobrze, co w konsekwencji pozwoli służbom na zatrzymanie i doprowadzenie byłego ministra na przesłuchanie przed komisją.

- Od samego początku nie negowaliśmy choroby Ziobry - wskazał Tomasz Trela z Nowej Lewicy. Dodał, że komisja otrzymała opinię biegłego, która potwierdza, iż stan zdrowia polityka PiS pozwala na przesłuchanie przed komisją. - On będzie robił wszystko, będzie wykorzystywał każdy moment, żeby uporczywie unikać stawiennictwa przed komisją śledczą ds. Pegasusa - dodał Trela.

- Nie powinniśmy dłużej czekać, nie powinniśmy dawać jeszcze jednej szansy. Powinniśmy dzisiaj wystąpić do sądu z wnioskiem o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie - podkreślił poseł Nowej Lewicy. - Czas panie Ziobro się skończył. Skoro nie chce pan przyjść dobrowolnie, przyjdzie pan doprowadzony przez funkcjonariuszy policji - mówił dalej Trela.

