Ziobro nie stawił się na komisji śledczej. Jest wniosek o karę

O godz. 10:00 prace wznowi komisja śledcza ds. Pegasusa. W planie posiedzenia jest przesłuchanie - jak zapowiadają sami członkowie tego gremium - Zbigniewa Ziobry, kluczowego świadka w sprawie zakupu i wykorzystywania przez poprzedni rząd tego oprogramowania szpiegującego.

Ziobro był już wcześniej wzywany przed komisję śledczą, ale wówczas usprawiedliwił nieobecność zwolnieniem lekarskim. Biegły stwierdził jednak, że polityk może zeznawać.

Zbigniew Ziobro nie stawił się na posiedzeniu komisji śledczej ds. Pegasusa

- Stwierdzam, że świadek Zbigniew Ziobro nie stawił się na przesłuchaniu - stwierdziła przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.

- Rozumiem emocjonalne wpisy i publikacje, natomiast opieramy się o przepisy, dlatego dzisiaj jako komisja musimy wypracować rozwiązania w tej sprawie - powiedziała Sroka.

- Chciałbym złożyć wniosek, by komisja wystąpiła do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o nałożenia kary grzywny za niestawienie się na komisję i nie przysłanie żadnego usprawiedliwienia - powiedział z kolei Tomasz Trela.

- Dwukrotnie przyjęliśmy zaświadczenie lekarskie. Wystąpiliśmy do biegłego, który wydał opinię, że dzisiaj Zbigniew Ziobro mógł zostać wezwany i złożyć wyjaśnienia - dodał polityk Lewicy. Według Treli "należy podkreślić, że jednocześnie pan Ziobro jest bardzo aktywny w mediach".

- Do trzech razy sztuka. Jeśli pan Ziobro będzie dalej unikał posiedzeń komisji, wystąpimy z wnioskiem o zatrzymanie i siłowe doprowadzenie, bo wszyscy są równi wobec prawa - podkreślił.

Jako kolejny głos zabrał poseł KO Marcin Bosacki. - Musimy się zastanowić, co się stało, że kolejny świadek z wierchuszki partii, która rządziła osiem lat, wykorzystuje wszelkie możliwe preteksty, żeby nie stawić się przed komisją - stwierdził.

Jego zdaniem "członkowie PiS głosowali za powołaniem komisji, przez parę miesięcy pracowali w naszej komisji". - W pewnym momencie, wczesną wiosną tego roku, PiS przestraszył się działań naszej komisji. Wykorzystuje nieprawidłowo wybrany Trybunał pani Przyłębskiej, czy jak Ziobro wykorzystuje nieprawdziwe preteksty w sprawie swojego zdrowia - powiedział. Przypomniał o opinii biegłego, zgodnie z którą Ziobro może on stawić się przed komisją.

- Dlaczego pan Ziobro oraz jego koledzy tak uporczywie nie stawia się przed komisją? - dodał. - Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się okolicznościom wydania dwóch zwolnień lekarskich, bo możemy mieć do czynienia z wyłudzeniem zaświadczenia lekarskiego lub potwierdzenia przez lekarza nieprawdziwych informacji - powiedział Bosacki.

Witold Zembaczyński z KO stwierdził, że "niestawiennictwo pana Ziobro jest dziś nieusprawiedliwione". - W historii parlamentu nikt na takim poziomie nie lekceważył komisji śledczych. Konsekwencją dalszego niestawiennictwa będzie procedura uchylenia immunitetu w zakresie doprowadzenia na przesłuchanie. To będzie bardzo przykry obrazek, którego pan Ziobro powinien uniknąć - powiedział Zembaczyński.

- Kto sieje wiatr, burzę zbiera. Zbigniew Ziobro sam odpowiada za to, co go spotkało. Dziś bierze na zakładników Polaków, którzy chcą wyjaśnienia tej sprawy - powiedział inny z polityków KO Patryk Jaskulski.

Jest wniosek o karę dla Ziobry. kolejne przesłuchanie w listopadzie

Komisja zagłosowała za wnioskiem do sądu o nałożeniu kary na Zbigniewa Ziobrę. 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka zamyka posiedzenie komisji. - Termin kolejnego posiedzenia będzie jeszcze terminem listopadowym - przekazała. I ma zostać podany wkrótce.

Nieobecność Ziobry skomentował były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. "Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że nie może działać komisja śledcza do spraw Pegasusa - grupa przebierańców dalej wzywa ludzi na przesłuchania. Korzystają za pieniądze podatników ze światła, z toalety, wody mineralnej. Weźcie się do uczciwej roboty" - napisał na platformie X.

Roman Giertych z kolei napisał, że były wiceminister "wymiękł i nie przyszedł na komisję".

Termin kolejnego przesłuchania Zbigniewa Ziobry przed komisją ds. Pegasusa to 4 listopada.

Zbigniew Ziobro wezwany przed komisję. Opublikował wpis

Kilka godzin przed posiedzeniem Ziobro opublikował wpis na platformie X, w którym wskazuje, że początku choroby był oskarżany o kłamstwo.

"Gdy zachorowałem, wypuściłeś hejterów by kłamali, że wymyśliłem chorobę, bo boję się komisji śledczej. Przez Ciebie Donaldzie Tusku musiałem publicznie ujawnić śmiertelną chorobę i o złośliwym raku dowiedziały się moje małe dzieci" - napisał zwracają się do premiera.

W dalszej części wpisu podkreśla, że wciąż nie czuje się w pełni sił.

Członkowie komisji ds. Pegasusa odpowiedzieli Zbigniewowi Ziobrze. Do wpisu byłego ministra sprawiedliwości odnieśli się członkowie komisji, poseł Lewicy Tomasz Trela oraz poseł PO Witold Zembaczyński.





"Panie ZERO, czy te stare zdjęcia są wnioskiem o uzupełnienie opinii biegłej, czy próbą grania na emocjach? Jeśli kwestionuje Pan opinię biegłej, zna Pan procedurę, mam nadzieję" - napisał Trela na platformie X.

Z kolei poseł Witold Zembaczyński napisał: "14 października można dzień spędzić jako człowiek prawy albo tchórzliwy".

"Teraz sprokurowaliście opinię i szerzycie kłamstwo, że jestem od dawna zdrowy, a ciężką operację i jej powikłania zmyśliłem. Nie mam wyjścia - niech wszyscy zobaczą, jakim jesteś zakłamanym, obłudnym i mściwym oszustem!" - podkreślił.

"Nie ma cywilizowanego państwa w którym premier na swoich politycznych przeciwników zlecał tak barbarzyńskie nagonki" - dodał, udostępniając trzy zdjęcia oraz nagranie z operacji.

Zbigniew Ziobro wezwany na przesłuchanie. Specjalne zasady

Jak poinformowała szefowa komisji śledczej Magdalena Sroka Ziobro ma zostać przesłuchany "w procedurze odmiennej aniżeli inne przesłuchiwane do tej pory osoby". Jego zeznania nie mogą trwać dłużej niż dwie godziny.

- Komisja będzie trwała krócej, tak by świadek mógł swobodnie się wypowiadać w warunkach takich samych, jak inni świadkowie - tłumaczyła.

Decyzję o wezwaniu Ziobry przed komisję podjął biegły sądowy na podstawie dokumentacji medycznej polityka. Sam Ziobro zaprzeczył, by biegły, prokuratura czy komisja śledcza wystąpili o jego aktualną dokumentację medyczną.

Sienkiewicz o Zbigniewie Ziobro

Do przesłuchania byłego litera Suwerennej Polski odniósł się w "Graffiti" europoseł KO Bartłomiej Sienkiewicz. - Nie czekam z wypiekami na twarzy na żadne działania pana ministra Ziobro. Czekam spokojnie, aż stanie przed wymiarem sprawiedliwości za przekręty w Funduszu Sprawiedliwości, który stał się partyjną kasą Suwerennej Polski - powiedział Sienkiewicz.

- Żadna łza mi się w oku nie kręci, tym bardziej wobec ministra Ziobro, który wyniósł do najwyższych zaszczytów prokuratora, przesłuchującego niegdyś kobietę rodzącą w szpitalu - dodał.

- Teraz pan Ziobro udaje ofiarę i płacze nad swoim losem. Prawo jest prawem, biegły stwierdził, że może zeznawać, a Ziobro udaje ofiarę i skamle o litość. To żenujące - dodał.